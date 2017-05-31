Bayburt KHB genel sekreterliği ilklere imza atmaya devam ediyor..

Bayburt İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla ilklere imza atmaya devam ediyor.

Bayburt Devlet Hastanesinde ilk defa yapılan operasyonla bir hastaya kalıcı kalp pili takıldı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aziz İnan ÇELİK ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Reşit COŞKUN tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu kalp sorunları yaşayan hasta sağlığına kavuştu.

Uz.Dr Aziz İnan Çelik konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada hastanın “Karotis hipersensitivitesi” nedeniyle tekrarlayan kalp durmaları ve bayılma atakları ile kliniğe başvurduğunu belirtti. Hastalığın gündelik hayatı ciddi anlamda zorlaştırıcı etkilere sahip olduğunu bildiren İnan, “Bu hastalıkta özellikle kişilerin boyun bölgesine en ufak bir basıda; sakal traşı, hızlı boyun hareketi, sıkı eşarp bağlama vb. gibi durumlarda, kalpte yavaşlama ve durma meydana gelmektedir. Bu kalpteki durmalar sonucu hastalar bayılabilmekte ve hayatı tehdit eden yaralanmalara neden olabilmektedir. Tedavisi ise kalıcı pil takılmasıdır. Hastamıza Bayburt Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde hazırlanarak ameliyathane şartlarında kalıcı pil takılmıştır. Kalıcı pil uygulamaları özellikle kalp ritminin çok düştüğü (bloklar) veya kalp hızının çok arttığı ritim bozukluklarında (ventriküler taşikardi) hayat kurtarmaktadır ve hastalara acil müdahale çok önemlidir. Bundan sonraki süreçte hastanemiz bünyesinde kalp ritminin çok düştüğü ve acil pil ihtiyacının olduğu hastalarımıza kliniğimizde bu hizmeti vermeye devam edeceğiz.’’ dedi.​