0
Bayburt Belediyesi Hız Kesmiyor
Bayburt Belediyesi Hız Kesmiyor
0
Torunlar Ecdadıyla Buluştu..
Torunlar Ecdadıyla Buluştu..
0
TESPİH PAZARI İLGİ GÖRÜYOR
TESPİH PAZARI İLGİ GÖRÜYOR
0

BAYBURT KHB GENEL SEKRETERLİĞİ ARAÇ FİLOSUNA YENİ ARAÇLAR DAHİL ETTİ

Bayburt İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Sebahattin Canmemiş, yazılı bir açıklama yaparak Bayburt Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bayburt Devlet Hastanesi araç parkına yeni hasta nakil araçları eklendiğini bildirdi. Genel Sekreter Canmemiş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

BAYBURT KHB GENEL SEKRETERLİĞİ ARAÇ FİLOSUNA YENİ ARAÇLAR DAHİL ETTİ
31 Mayıs 2017 Çarşamba 13:27

“Bayburt İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğimize bağlı Bayburt Devlet Hastanesinden taburcu olup, kendi imkanları ile transferi sağlanamayan hastalarımız için kullandığımız hasta nakil araçlarımızı 2 (iki) adetten 4 (dört) adete çıkarmış bulunmaktayız. Ayrıca; tekerlekli sandalye kullanan hastalarımızın nakledilmesi gereken durumlarda bu hastalarımız araca binmekte güçlük çekmekte idiler. Bu hastalarımızın ambulansa daha rahat binmeleri için araçlarımızdan bir tanesine  lift aparatı takılmış olup; bu sayede tekerlekli sandalye kullanan hastalarımızın daha kolay bir şekilde aracımıza bindirilerek transferleri sağlanmaktadır. Diğer yandan Bayburt’ta eksik olan branş ve üniteler için çalışmalarımız devam ediyor. Birliğimize bağlı tüm tesislerimizde ilimize en iyi hizmeti verme gayretindeyiz” ​

banner358
İlgili Galeriler
Asb.Çvş Hüseyin Işık Şırnakta Şehit oldu..
Asb.Çvş Hüseyin Işık Şırnakta Şehit oldu..
"ŞEHİRLER VE KALELER" MAİL ART SERGİSİ BAKSI MÜZESİNDE
"ŞEHİRLER VE KALELER" MAİL ART SERGİSİ BAKSI MÜZESİNDE
Bir Annenin Feryadı" Filminin Galası Yapıldı
Bir Annenin Feryadı" Filminin Galası Yapıldı
Başbakan Bayburt Mitingi
Başbakan Bayburt Mitingi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.