BAYBURT KHB GENEL SEKRETERLİĞİ ARAÇ FİLOSUNA YENİ ARAÇLAR DAHİL ETTİ

Bayburt İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Sebahattin Canmemiş, yazılı bir açıklama yaparak Bayburt Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bayburt Devlet Hastanesi araç parkına yeni hasta nakil araçları eklendiğini bildirdi. Genel Sekreter Canmemiş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bayburt İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğimize bağlı Bayburt Devlet Hastanesinden taburcu olup, kendi imkanları ile transferi sağlanamayan hastalarımız için kullandığımız hasta nakil araçlarımızı 2 (iki) adetten 4 (dört) adete çıkarmış bulunmaktayız. Ayrıca; tekerlekli sandalye kullanan hastalarımızın nakledilmesi gereken durumlarda bu hastalarımız araca binmekte güçlük çekmekte idiler. Bu hastalarımızın ambulansa daha rahat binmeleri için araçlarımızdan bir tanesine lift aparatı takılmış olup; bu sayede tekerlekli sandalye kullanan hastalarımızın daha kolay bir şekilde aracımıza bindirilerek transferleri sağlanmaktadır. Diğer yandan Bayburt’ta eksik olan branş ve üniteler için çalışmalarımız devam ediyor. Birliğimize bağlı tüm tesislerimizde ilimize en iyi hizmeti verme gayretindeyiz” ​