Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında 3-9 Eylül tarihleri arasında stanttan hizmet verecek..

“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” ve “Bayburt Aşağı Çoruh Vadisi 1. Organik Ürünleri Hasat Şenliği” kapsamında ve “3-9 Eylül 2018 Halk Sağlığı Haftası”olması münasebetiyle Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ile Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak 1 Eylül 2018 Cumartesi günü ilimiz merkezinde bulunan Aslan dede köy meydanında sağlıklı beslenmenin ve obezite ile mücadelenin önemini vurgulamak ve yöresel organik tarım ürünlerini ve el emeği yöresel (köy ketesi, bal, tandır ekmeği vb.) yiyeceklerin tanıtımını halka vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen şölende il Sağlık Müdürlüğümüz tarafından şenlik alanında “ Sağlıklı Beslenme, Obezite ile Mücadele, Diyabet, Prostat, Kanseri, Kanser Taramaları, Kalp Hastalıkları ve Fiziksel Aktivite” konularında stant açılmış İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci Standımızı ziyaret ederek personele kolay gelsin dileklerinde bulundu. Daha sonra sağlık personelleri tarafından konu hakkında vatandaşlar bilgilendirilerek konu ile ilgili 300 adet broşür dağıtılmış ayrıca 50’ye yakın vatandaşımızın şeker ve tansiyon ölçümü yapılmış olup şekeri ve tansiyonu yüksek çıkan vatandaşları Bayburt Devlet Hastanesi Dâhiliye polikliniğine yönlendirmesi yapılmıştır.