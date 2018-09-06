 ﻿
30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
0
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI
0
PEHLİVAN POLİS VE ASKERLERLE BAYRAMLAŞTI
PEHLİVAN POLİS VE ASKERLERLE BAYRAMLAŞTI
0
STUTTGART BAYBURT KÜLTÜR DERNEĞİ
STUTTGART BAYBURT KÜLTÜR DERNEĞİ
0
banner399

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Stant açtı 9 Eylüle kadar hizmet verecek..

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında 3-9 Eylül tarihleri arasında stanttan hizmet verecek..

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Stant açtı 9 Eylüle kadar hizmet verecek..
06 Eylül 2018 Perşembe 13:22

 “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” ve “Bayburt Aşağı Çoruh Vadisi 1. Organik Ürünleri Hasat Şenliği” kapsamında ve “3-9 Eylül 2018 Halk Sağlığı Haftası”olması münasebetiyle Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ile Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak 1 Eylül 2018 Cumartesi günü ilimiz merkezinde bulunan Aslan dede köy meydanında sağlıklı beslenmenin ve obezite ile mücadelenin önemini vurgulamak ve yöresel organik tarım ürünlerini ve el emeği yöresel (köy ketesi, bal,  tandır ekmeği vb.) yiyeceklerin tanıtımını halka vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen şölende il Sağlık Müdürlüğümüz tarafından şenlik alanında “ Sağlıklı Beslenme, Obezite ile Mücadele, Diyabet, Prostat, Kanseri,  Kanser Taramaları, Kalp Hastalıkları ve Fiziksel Aktivite” konularında stant açılmış İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci Standımızı ziyaret ederek personele kolay gelsin dileklerinde bulundu. Daha sonra sağlık personelleri tarafından konu hakkında vatandaşlar bilgilendirilerek konu ile ilgili 300 adet broşür dağıtılmış ayrıca 50’ye yakın vatandaşımızın şeker ve tansiyon ölçümü yapılmış olup şekeri ve tansiyonu yüksek çıkan vatandaşları Bayburt Devlet Hastanesi Dâhiliye polikliniğine yönlendirmesi yapılmıştır.

banner397
İlgili Galeriler
Cumhurbaşkanı Bayburtta
Cumhurbaşkanı Bayburtta
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.