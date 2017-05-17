Bayburt HSM 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü

Bayburt Halk Sağlık Müdürü Dr. İlker HANCİ “17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü” olması münasebetiyle yazılı bir açıklama yaparak hipertansiyon konusunda şunları ifade etti;

Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon) Nedir?

Kan dolaşımı için damarlarımızda gerekli olan kan basıncının normalden (120/80 mmHg) fazla olmasıdır.

Yüksek Tansiyonun En Sık Rastlanan Belirtileri Nelerdir?

Baş dönmesi, baş ağrısı, kalp ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, çift veya bulanık görme, burun kanamaları, düzensiz kalp atışlarıdır.

Yüksek Tansiyonun Nedenleri Nelerdir?

Yüksek tansiyonun birden fazla nedeni olabilir. Bu nedenler kalıtım, cinsiyet, şeker hastalığı, şişmanlık, sigara ve alkol kullanımı, stres, yetersiz fiziksel aktivite, aşırı tuz kullanımı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve yaşlılıktır. Bazen bir hastalığa bağlı olarak görüldüğü gibi gebelikte de tansiyon yüksekliği gelişebilir.

Yüksek Tansiyon Neden Tehlikelidir?

Yüksek tansiyon kontrol altına alınmazsa inme, kalp krizi, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, bilinç bozukluğu, körlük ve damarlarda anevrizma oluşmasına neden olmaktadır.

Yüksek Tansiyon Gelişimi Nasıl Önlenebilir?

Tütün ve alkol kullanılmaması, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, tuz tüketiminin azaltılması, fazla kilo veya şişmanlık varsa kilo verilmesi yüksek tansiyonun kontrol altına alınması için yeterli olabilir. Eğer yeterli olmazsa hekim kontrolünde ilaç başlanabilir.

Yüksek Tansiyonu Olan Bireylerin Dikkat Etmesi Gereken Konular Nelerdir?

- Tütün ve alkol kullanımından vazgeçilmeli,

- Sağlıklı beslenmeli,

- Fazla kilolu/obez ise kilo vermeli,

- Fizik aktiviteleri düzenli yapmalı

- Tuz kullanımını azaltmalı,

- Düzenli muayene ve tetkiklerle hastalığın takibine önem vermeli,

- İlaçlarını önerilen dozda ve sürede, aksatmadan kullanmalı

- Kan basıncı düzenli izlemeli/izlenmesini sağlamalıdır.

Dr. İlker HANCI

Bayburt Halk Sağlığı Müdürü