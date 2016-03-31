Bayburt Belediyesi Zabıta Ekipleri Denetimde..

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bayburt’taki büyük market, işhanları ve Bayburt Avm ile Toki konutları civarında faaliyet gösteren işyerlerinde ruhsat ve bandrol kontrolünün yanı sıra gıda maddelerinin son kullanma tarihlerini inceledi.

İki ayrı ekip halinde gerçekleştirilen denetimlerde iş yeri açma ruhsatı, vergi levhası ve fiyat etiketi ile kasada alınan ücretin aynı olup olmadığı da kontrol edildi. Halk sağlığının korunması ve ruhsatsız iş yerlerinin tespiti amacıyla gerçekleştirilen uygulamada belirlenen standartlara uymayan işyerleri uyarıldı. Eksikliklerin giderilmesi için işletmelere 10 gün süre tanıyan zabıta ekipleri, gerekli şartların sağlanmaması halinde cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.



