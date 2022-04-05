BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAY’I YAPILDI.

Bayburt Valiliği koordinasyonunda uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularına yönelik genel durum ve değerlendirmelerin “Ben Olsaydım” teması altında ele alındığı ve ilimizde bağımlılık ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştay’ı yapıldı.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Öğretmenevinde gerçekleştirilen çalıştayda Vali Yardımcımız Sayın Ahmet YILDIZ’ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile basın mensupları yer aldılar.

İl Sağlık Müdürümüz Dr. İlker HANCİ’nin bağımlılıklarla ilgili uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularına yönelik genel durum ve değerlendirmeleri ve “Ben Olsaydım” teması altında ele alındığı ve ilimizde bağımlılıkla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı hakkında açılış konuşmalarında; ‘Bağımlılık; kişinin kullandığı bir madde, alkol, nesne veya yaptığı bir davranış (eylem) üzerinde kontrolünü kaybetmesidir. Kontrolsüzce kullanılan her madde ya da gerçekleştirilen her davranış bağımlılık oluşturma riski taşır. Kişiler hayatta birçok şeye karşı bağımlı olabilir.

Madde, alkol, sigara, kumar, teknoloji, herhangi bir eşya veya davranış bağımlılığa örnek gösterilebilir. Bağımlılığın sadece kişinin kendisini değil, ailesini, sosyal çevresini, ülkesini ve ülke ekonomisini de etkilediğini görmekteyiz. Bu sorun ülke sınırlarını aşarak, tüm dünyayı sarsan ekonomik, güvenlik ve terör boyutlan olan global bir sorundur.

Bu nedenle bağımlılıkla mücadele çalışmaları çok boyutlu olarak ele alınması gereken, kişileri ya da içinde yaşadığımız toplumu değil aslında tüm dünya insanlarını da ele alacak kapsamlı çalışmalardır. Bir milletin sahip olduğu değerler ne kadar yüce olursa olsun, hatta yetişkin nesiller bu değerlere ne kadar bağlı bulunurlarsa bulunsunlar, yetişmekte olan nesillerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi bağımlılıkların pençesinden kurtaramazsak geleceğimizi teminat altına alamayız. Bir ailenin en büyük teminatı iyi yetiştirilmiş bir evlat olduğu gibi, bir milletin de en büyük teminatı iyi yetişmiş gençlerdir. Bunun için her türlü fedakârlığı bütün maddi ve manevi gücümüzü kullanmayı en büyük vazife kabul etmeliyiz’ ifadelerini kullandı. Konuşmalarının ardından Sayın Vali Yardımcımız Ahmet YILDIZ konuşmalarını gerçekleştirdi.

Sayın Vali Yardımcımız Ahmet YILDIZ’ın ardından İl Sağlık Müdürlüğü personeli Psikolog Osman ÖZCAN tarafından Bayburt İli bağımlılıkla mücadele il sunumu ve çalıştayın süreci ve işleyişine ilişkin bir sunum yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden teşkil edilen “Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Masası”, “Tütün ile Mücadele Masası”, “Alkol ile Mücadele Masası”, “Uyuşturucu ile Mücadele Masası” masaları oluşturuldu. Her bir bağımlılık türüne yönelik oluşturulan çalışma grubu masalarında toplumumuzu ve insanlığı olumsuz etkileyen bağımlılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi için konuya ilişkin sorunlar tespit edilerek, tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilecektir.

Çalıştay ile birlikte bağımlılıkla mücadele kapsamında sorunların tespitin yapılması, önleyici tedbirler kapsamında kurum ve kuruluşların alanlarına yönelik tamamlayıcı faaliyetlerin belirlenmesi, riskli bölgelerin belirlenerek bu bölgelere yönelik yürütülmesi gereken önleyici çalışmaların belirlenmesi, katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimleri çerçevesinde tespit edilen sorunlara yönelik olarak “Ben Olsaydım” yaklaşımı ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

31 Mart – 1 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştayın sonunda alınacak kararlar, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan bölge değerlendirme toplantılarında ele alınarak, ulusal düzeyde yapılacak Bağımlılıkla Mücadele Şurasında değerlendirilecektir.