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AYDINTEPEYE ENTEGRE HASTANE

Vali Cüneyt Epcim, Aydıntepe İlçe Entegre Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

AYDINTEPEYE ENTEGRE HASTANE
31 Aralık 2021 Cuma 15:51

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt’ta sağlık hizmetleri altyapısını güçlendirecek ve hizmet kapasitesini artıracak yatırımlara bir yenisinin daha eklenmesi için geri sayıma geçildi. 2020 yılında hizmete açılan 200 yataklı yeni Bayburt Devlet Hastanesi’nin ardından Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde yapımına başlanan entegre hastaneleri açılış için gün sayıyor.

İnşaatı tamamlanan Aydıntepe İlçe Entegre Hastanesi’nde bu doğrultuda açılış hazırlıklarına başlandı. Vali Cüneyt Epcim, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalara ilişkin yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Epcim, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ile inşaatı dolaştı.

Aydıntepe ve Demirözü’ndeki iki entegre hastanenin Türkiye’nin sağlık alanında kat ettiği mesafeyi gözler önüne serdiğini belirten Vali Epcim, bu merkezlerin aynı zamanda vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha etkin ve verimli yararlanabilmelerine olanak sağlayacağını söyledi.

Vali Epcim, pandemi sürecinin zorluklarına rağmen başarıyla hayata geçirilen bu iki önemli yatırımın önemli işlevler üstleneceğine de dikkat çekerek vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.

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AYDINTEPEYE ENTEGRE HASTANE
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