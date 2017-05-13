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10 MAYIS DÜNYA SAĞLIK İÇİN HAREKET ET YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİ

“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında toplumun obezite ile mücadelede konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amaçlanmaktadır.

10 MAYIS DÜNYA SAĞLIK İÇİN HAREKET ET YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİ
13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:09

         Bu nedenle  “10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü olması münasebetiyle sağlık personellerini ve halkı bilgilendirme – bilinçlendirme farkındalık oluşturmak amacıyla 05 Mayıs 2017 tarihinde saat 9.30’da Demirözü ilçesinde halı sahada toplanılarak “Obeziteye Dikkat! Yaşamına Hareket Kat” temalı yürüyüş etkinliğe Demirözü Kaymakamı Ali ERDOĞAN, Belediye Başkanı Selami ERSEN, İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. İlker Hancı, Halk Sağlığı Şube Müdürleri, Demirözü TSM Sorumlu Hekimi Dr. Ebru ACUN, İlçe Kurum Amirleri, sağlık personelleri ve öğrencilerin katılımıyla yürüyüş ziyaret tepeye kadar yürüyüş yapılarak ziyaret tepe üzerinde yürüyüş sonlandırılmış olup daha sonra müdürlüğümüz tarafından ziyaret tepe parkında katılımcılara kahvaltı ikram edilerek etkinlik son bulmuştur. 

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