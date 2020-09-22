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İsmail Öz,"Ölümü Öldürmüş bu Millete otorite dayatamazsınız.."

Bayburtlu Sosyolog Yazar İsmail Öz ,Akit tv Ters Kutuplar Programında Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikasını konuştu.

İsmail Öz,"Ölümü Öldürmüş bu Millete otorite dayatamazsınız.."
22 Eylül 2020 Salı 17:45

Konu : Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası

Yazar İsmail Öz Bu gün yaşadıklarımızın tarihte’de yaşandığına vurgu yaparak Türkiye de bir İmparatorluk aklı var.Türkiye’nin bu gün elde ettiklerinin Elli  yıl önce olduğu gibi elinin tersiyle itelemez dedi.

Ölümü öldürmüş bir topluma hiçbir otorite dayatmazsınız.Elinde ne var yok hiç önemli değil.

Bu Coğrafyada defalarca bunu ispat etmiştir.

Etiketler; #iSMAİL öZ
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