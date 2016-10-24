Hemşehrimiz Çağlar Akkuş, O Ses Türkiye’de

Hemşehrimiz Çağlar Akkuş, Tv8’de yayınlanan Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ‘O Ses Türkiye’ adlı yarışmaya katıldı.







İstanbul’da yaşayan Bayburtlu sanatçı Agah Akkuş’un oğlu olan Çağlar Akkuş, jüri üyelerinden Hadise ve Murat Boz’un gönlünü kazanarak hayranlarını ve Bayburtlu hemşehrilerini heyecanlandırdı.

O Ses Türkiye’nin 22 Ekim Cumartesi yayınlanan bölümünde Çağlar Akkuş, ‘Dostum Dostum’ türküsünü seslendirdi. O Ses Türkiye jürisinden Hadise ve Murat Boz’u döndürmeyi başaran Çağlar Akkuş, Hadise’nin takımını tercih etti.

Dünyanın önde gelen ses yarışmalarından O Ses Türkiye’de yarışmacı olmaya hak kazanan Çağlar, ilk sahnesinde heyecanlı olduğunu belirterek, “O Ses Türkiye’nin hayatıma bir renk katacağına inanıyorum. Umarım başarılı olurum. Bundan sonraki programlarda kendi enstrümanımla çıkacağım. Kendimi ve Bayburt’u en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Bayburtlu hemşehrilerimin desteklerini bekliyorum.” ifadelerine yer verdi.













