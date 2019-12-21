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Sezai Seçen, yeni albümünü tanıttı…

Bayburtlu Sanatçımız Sezai Seçen Albüm tanıtımını hemşerilerimizin de katılımıyla ,güzel bir akşam yemeğinde tanıttı.

Sezai Seçen, yeni albümünü tanıttı…
21 Aralık 2019 Cumartesi 12:36

Maltepe Kardelen tesislerinde yapılan akşam programında Bayburtlu sanatçılarımızında destek verdiği gecede albüm tanıtımını yaptı.

Programa Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer,Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır,Bayburt Vakfı Genel sekreteri Levent Ayaz,İstanbul Bayburtspor yöneticileri,Bayburtgündem Gazetesi Anadolu yakası temsilcisi Sinan Purut,Köy Dernek Başkanları ve hemşerilerimiz katılım sağladı.

Bayburt Sivil toplum kuruluşları ve hemşerilerimizin katıldığı gecede ,Bayburtlu sanatçımız Sezai Seçen ,geceye katılım sağlayan hemşerilerimize desteklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Etiketler; #Sezai Seçen #albüm #tanıtım
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