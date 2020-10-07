Yılın ahisi “Purutoğlu” kaftanını giydi.

Türkiye'de ve Bayburt'ta Yılın Ahisi seçilen tandır ustası Recai Purutoğlu kaftanını giydi.

52 yaşındaki tandır ustası Recai Purutoğlu'nun Türkiye Yılın Ahisi seçilmesinden dolayı tören düzenlendi.

Veysel Mahallesinde Recai Purutoğlu'na ait imalathanede gerçekleşen törene Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Bayburt Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney, Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Burhanettin Kahrıman, Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Gökhan Önder Karaoğlu katıldı. Törende yılın ahisi Recai Purutoğlu'na, yılın kalfası Salih Temuçin ve yılın çırağı Büşra Kocabey'e plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

Recai Purut "Tarihte büyük büyük öneme haiz olmuş ahilik teşkilatı günümüzde de görevine devam ediyor. Bunun ödüle layık görülmek beni çok bahtiyar etti" şeklinde konuştu.