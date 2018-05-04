 ﻿
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
0
Erdemir’e STK’lardan Destek
Erdemir’e STK’lardan Destek
0
Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.
Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.
0
1. ZEYTİN DALI ENGELLİLER SPOR OYUNLARI
1. ZEYTİN DALI ENGELLİLER SPOR OYUNLARI
0
Komedya Tam Not Aldı
Komedya Tam Not Aldı
0
Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
0
Ümraniye Derneği Çanakkale şehitliğinde..
Ümraniye Derneği Çanakkale şehitliğinde..
0
Postmodern Din Deizm,Tartışıldı
Postmodern Din Deizm,Tartışıldı
0
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
0
Aydıntepe'de Uçurtma Şenliği
Aydıntepe'de Uçurtma Şenliği
0
Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
0
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ
0
banner399

Komedya Tam Not Aldı

Bayburt Belediyesi kültürel faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Bayburtluları daha önce birçok tiyatro oyunuyla buluşturan Bayburt Belediyesi’nin ev sahipliğinde Dede Korkut Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen Komedya isimli tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.

Komedya Tam Not Aldı
04 Mayıs 2018 Cuma 15:17

Şair Zihni Kültür Merkezinde sahnelenen oyun vatandaşlar tarafından oldukça büyük ilgi gördü. Ufuk Kalekahyası’nın yönetmenliğinde sahneye konulan komedi türündeki oyun vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşatırken oyuncular performanslarıyla tam not aldı. Oyunun sonunda Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş oyuncuları tebrik ettiler.

Gece Vali Pehlivan ve Belediye Başkanı Memiş’in yönetmen Ufuk Kalekahyası’na plaket takdim etmesiyle sona erdi.

Tiyatro oyununu izleyenler arasında  Vali Pehlivan ve Başkan Memiş’in  yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, kurum müdürleri ve vatandaşlar yer aldı.

banner397
İlgili Galeriler
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Önceki Haber
VALİ PEHLİVAN: “HAYAT YOLUNDA DA YOL ARKADAŞINIZ KİTAP OLSUN.”
Sonraki Haber
Başkan Memiş Akademisyenlerle Bir Araya Geldi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.