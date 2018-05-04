Bayburt Belediyesi kültürel faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Bayburtluları daha önce birçok tiyatro oyunuyla buluşturan Bayburt Belediyesi’nin ev sahipliğinde Dede Korkut Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen Komedya isimli tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.
Şair Zihni Kültür Merkezinde sahnelenen oyun vatandaşlar tarafından oldukça büyük ilgi gördü. Ufuk Kalekahyası’nın yönetmenliğinde sahneye konulan komedi türündeki oyun vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşatırken oyuncular performanslarıyla tam not aldı. Oyunun sonunda Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş oyuncuları tebrik ettiler.
Gece Vali Pehlivan ve Belediye Başkanı Memiş’in yönetmen Ufuk Kalekahyası’na plaket takdim etmesiyle sona erdi.
Tiyatro oyununu izleyenler arasında Vali Pehlivan ve Başkan Memiş’in yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, kurum müdürleri ve vatandaşlar yer aldı.
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