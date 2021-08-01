Bayburt’un Demirözü İlçesine bağlı Beşpınar Köyünde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Avrupa’da yılın müzesi seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde “Tırpan Şenliği” düzenlendi.

BAYBURTGÜNDEM- İşadamı Ünal Vural ve Hayrettin Akkurt’un yanı sıra spor, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış simanında takip ettiği her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen şenlik yoğun ilgi gördü. Söylenen türküler ile tırpan çekilen etkinlikte, damlarda davul zurna eşliğinde barlar oynandı.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, imece geleneğini hatırlatmak amacı ile her yıl tırpan şenliğini düzenlediklerini belirterek, “İmece; paylaşmanın, yardımlaşmanın, geride kalanın elinden tutmanın adıdır. Anadolu’nun dünyaya saçılan ışığıdır. Müzemizi unutulmaya yüz tutan geleneklerimizi bugüne taşımak için kurduk. Kültür derinliğimizde mevcut güzellikleri görünür kılmakta gösterdiğimiz başarı nedeniyle de dünyanın en değerli ödülünü alarak, Avrupa’da yılın müzesi olduk” dedi.

Kenan Yavuz, müzenin bu yıl ziyaretçi sayısında önemli bir artış yaşandığını ifade ederek, Loruhan’la birlikte konaklama sorununu çözdüklerini ve müzenin haftalık ziyaretçi sayısının 5 binlerin üzerine çıktığını aktardı. “Anadolu kaldık, Bayburt kaldık, biz kaldık, kimseyi taklit etmeden, kimseye öykünmeden kendi toprağımızın, kültürümüzün hadimi olduk” diyen Yavuz, “Kızlarımız değirmenimizin bacasından, delikanlılarımız köy evimizin bacasından halay çektiler. Güzellikler paylaşarak çoğalır dedik ve paylaşmaya devam edeceğiz. Ağız barı geleneğimizi, birlikte yaşarken geride kalanın elinden tutma geleneğimizi görünür kıldık” şeklinde konuştu.