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Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi’nde “Tandırda Ekmek Pişirme Şenliği”

Bayburt’un Demirözü İlçesine bağlı Beşpınar köyünde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi’nde “Tandırda Ekmek Pişirme Şenliği” düzenlendi. Bölgede asırlardır kullanılan tandırda pişirilen ekmekler tereyağı ve peynir ile birlikte misafirlere ikram edildi.

07 Temmuz 2020 Salı 12:56

Bayburt’un Beşpınar köyündeki evini müzeye dönüştüren İş insanı Kenan Yavuz, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi sizi geçmişten alır geleceğe taşır. Anadolu’nun güzelliklerini, kültürünü unutulmaya yüz tutmuş muhabbetini tandır başı sohbetini bu etkinliğimizle sizlerle birlikte yaşamaya gayret ettik. Biz istiyoruz ki Bayburt’a gelen Bayburt’un ekmeğini bölmeli, yemeğini yemeli, Bayburt’un türküsünü söylemeli, Bayburt’un havasını koklamalı, Bayburt barlarını oynamalı bu duygu ve düşünceler ile bütün katılımcılara çok teşekkür ederim dedi.

Haber-Video: Arif AZAK

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