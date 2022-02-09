Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen Gazetemizi ziyaret etti.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen Gazetemizi ziyaret etti.
0
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Ziyaretinde Bir Bayburtlu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Ziyaretinde Bir Bayburtlu
0
Belediye Aile Yaşam Merkezi bayanlara yönelik programlarına Regaib Kandili’nde de devam etti.
Belediye Aile Yaşam Merkezi bayanlara yönelik programlarına Regaib Kandili’nde de devam etti.
0
Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette bölgedeki insani yardım çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.
Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette bölgedeki insani yardım çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.
0
banner520

“Kenan Yavuz Etnografya Müzesi” EMİTT Fuarında tanıtılıyor

Dünya turizmine yön veren, sektör temsilcilerinin en önemli buluşma platformu EMITT’i ,2 senelik aradan sonra 9-12 Şubat 2022 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor.

“Kenan Yavuz Etnografya Müzesi” EMİTT Fuarında tanıtılıyor
09 Şubat 2022 Çarşamba 15:37

BAYBURTGÜNDEM-  2021 yılında Avrupanın en iyi müzesi seçilen,Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ,Bayburt Beşpınar da bulunan bu yıl ilk defa “EMİTT” fuarına katılıyor.

TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde stant açan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi EMİTT Fuarına katılım sağlayarak Bayburt’un tanıtılmasına katkı sağlıyor.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi  Kurucusu Kenan Yavuz EMİTT fuarına ilk defa katıldıklarını belirterek,Bayburt’un Uluslar arası ölçekte daha iyi tanıtılması için stant açtıklarını belirtti.

Etnografya  Müzesinin kurucusu Kenan Yavuz:

Anadolunun ve Bayburt’un kadim kültürünü Ülkemize ve Dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz.Anadolunun unutulmaya yüz tutan geleneklerini,güzelliklerini,mimari dokusunu ve kültürel değerlerini görünür kılmaya çalışıyoruz.2022 yılında hedefimiz 50.000 ziyaretçiye ulaşmak.Konaklam teminini Loru Han ile birlikte yerli ve yabancı turist guruplarını misafir ederek,Bayburt’u dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz dedi.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Standı 3.Hol A 562 Nolu stantta ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiye seyahat acentaları birliği tarafondan 2021 yılı Avrupa’da yılın müzesi ödülü alarak Türkiye’nin tanıtımına  sunduğu katkı nedeniyle ,Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuza TURSAB tarafından plaket takdim edildi.

“BAKSI” İstanbul EMİTT Fuarında
“BAKSI” İstanbul EMİTT Fuarında
0
Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın “Anadolu Ödülleri” sahiplerini buldu
Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın “Anadolu Ödülleri” sahiplerini buldu
0
BGC Başkanı Murat Okutmuş, Bayburtlu Celâliyi anlattı.
BGC Başkanı Murat Okutmuş, Bayburtlu Celâliyi anlattı.
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.