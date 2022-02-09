“Kenan Yavuz Etnografya Müzesi” EMİTT Fuarında tanıtılıyor

Dünya turizmine yön veren, sektör temsilcilerinin en önemli buluşma platformu EMITT’i ,2 senelik aradan sonra 9-12 Şubat 2022 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor.

BAYBURTGÜNDEM- 2021 yılında Avrupanın en iyi müzesi seçilen,Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ,Bayburt Beşpınar da bulunan bu yıl ilk defa “EMİTT” fuarına katılıyor.

TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde stant açan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi EMİTT Fuarına katılım sağlayarak Bayburt’un tanıtılmasına katkı sağlıyor.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz EMİTT fuarına ilk defa katıldıklarını belirterek,Bayburt’un Uluslar arası ölçekte daha iyi tanıtılması için stant açtıklarını belirtti.

Etnografya Müzesinin kurucusu Kenan Yavuz:

Anadolunun ve Bayburt’un kadim kültürünü Ülkemize ve Dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz.Anadolunun unutulmaya yüz tutan geleneklerini,güzelliklerini,mimari dokusunu ve kültürel değerlerini görünür kılmaya çalışıyoruz.2022 yılında hedefimiz 50.000 ziyaretçiye ulaşmak.Konaklam teminini Loru Han ile birlikte yerli ve yabancı turist guruplarını misafir ederek,Bayburt’u dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz dedi.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Standı 3.Hol A 562 Nolu stantta ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiye seyahat acentaları birliği tarafondan 2021 yılı Avrupa’da yılın müzesi ödülü alarak Türkiye’nin tanıtımına sunduğu katkı nedeniyle ,Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuza TURSAB tarafından plaket takdim edildi.