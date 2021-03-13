Zahit Mahallesi'nin simgesi haline Kavalılar Konağı için yıkım kararı alındı.

Bayburt'ta çürümeleri için tescillenen onca tarihi bina kaderlerine terk edilirken, kentteki tarihi binaların en görkemlisi, görünüşüyle en güzellerinden biri olan Kavalılar Konağı yok edilecek. 1980'li yıllarda ev olarak kullanılan, 1990 yılında ise tescillenerek Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne kazandırılan tarihi yapı için Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Koruma Kurulu'nca çürük ve dayanıksız olduğu öne sürürülerek yıkım kararı alındı.

Taş bina için alınan bu vahim karar, Bayburt'ta tarihi yapılara verilen değeri bir kez daha gözler önüne serdi. Bayburt'ta tescillenen 39 taş yapı hiç el sürülmeden adeta çürümeleri beklenirken, bunları restore etmesi gereken kurul kendi binasına çürük raporu vererek, yıkım kararı aldı. Uzun bir süre Müze Müdürlüğü olarak kullanılan bina, yakın bir zamanda içi boşaltıldı, sıvaları da sökülen bina yıkılacağı günü bekliyor.

Mahalleli ise bu durumdan oldukça şikayetçi.. Binanın çevresinde oturan mahalle sakinleri tarihi yapının yakın bir zamanda restore edilmeye başladığını ve ardından restorenin durulduğunu belirtti. Yıkım kararına şok olan mahalleli, tarihi yapının güçlendirilerek korunmasını ve bir tarihin yok olmamasını istiyor.

