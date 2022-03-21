İstanbul Kaynarcada,Bayburtlu Dostlar Meclisinden Dostluk gecesi

Marmara Bölgesi Bayburt Derneğinde,Bayburtlu Dostlar Meclisinden Dostluk gecesi düzenledi.

BAYBURTGÜNDEM- İstanbul Kaynarca’da adını Bayburtlu Dostlar Meclisi koydukları Bayburtlu Hemşerilerimiz,Marmara Bölgesi Bayburt Derneğinde,Bayburt Dostluk Gecesi adıyla eğlence tertip etti.

Evsahipliğini Marmara Bölgesi Bayburt Derneği Başkanı Ali Kermal Birgülün yaptığı,Düzenlemesini Bayburt Dostlar Meclisi gurubu Başkanı İsmail Gürbüzer ve arkadaşlarının yaptığı eğlence gecesine İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek,Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Şube Başkanları ve yönetimi,Bayburt Vakfı Genel Sekreteri Levent Ayaz ,Marmara Bölgesi Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül, Anadolu yakası Bayburt Dernek Başkanı Adem Doğan,Köy Dernek Başkanları ve Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Dostluk gecesinde Bayburtlu Sanatçılarımız Muhsin Bayburtlu,Devran,Turan Ali ve Cengizin türküleri ve halaylarla gece devam etti.

Gecede Yöresel lezzetlerimizden Gavut çorbası ikramı yapıldı.