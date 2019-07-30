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DEDE KORKUT SERGİSİ
DEDE KORKUT SERGİSİ
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BİLİM SANAT MERKEZİ’NDEN DEDE KORKUT SERGİSİ

Bayburt Bilim Sanat Merkezi tarafından Bayburt Dede Korkut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında resim sergisi düzenlendi.

BİLİM SANAT MERKEZİ’NDEN DEDE KORKUT SERGİSİ
30 Temmuz 2019 Salı 14:54

Bayburt Valiliği önünde düzenlenen Bilim Sanat Merkezleri 4. Ulusal Posta Sanatı Dede Korkut Kitabından Yansıyanlar konulu serginin açılışına Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin, TİKA Başkan Yardımcısı Yaşar Nuri Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin zarflar üzerine yaptığı resimlerin sergilendiği etkinliğin açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar sanatseverlerin beğenisine sunulan eserler hakkında Bayburt Bilim Sanat Merkezi Müdürü Aydın Doğan’dan bilgi aldılar.

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