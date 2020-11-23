Bayburt’u Şair Kemalettin Kamu,İstiklal Marşı için şiir yazdığını biliyor muydunuz.?

Bayburt’lu Şair Kemalettin Kamu’nun İstiklal Marşı yapılması için açılan Şiir yarışmasına katılmıştı.

11 Mar 2018 Yılında ,İstiklal Marşı Şiir yarışmasına katıldı.Yazdığı Şiir,724 Şiir arasında ön elemeyi kazandı.

Kazanan ilk 6 şiir arasında finale kaldı.

İSTİKLAL MARŞI İÇİN YAZDIĞI O ŞİİR:

Göz yaşına veda et

Ey güzel Anadolu!

Hakkını korur elbet

Türkün bükülmez kolu

Cenk ederiz genç, koca

Bugün değil, yarın da

Yadımız ağladıkça

İzmir ezanlarında.

Hak yolunda kan olur,

Dünyalara taşarız;

Ya şerefle vurulur,

Ya efendi yaşarız.

Her gün yeni bir hile

Arkasından satıldık;

Her gün yeni bir dille

Yurdumuzdan atıldık

Yeter, ey Kabemizi

Elimizden alanlar

Alıkoyamaz bizi

Yolumuzdan yalanlar.

Hangi alçak el alır,

El zinciri boynuna?

Kim Yunanı bırakır

Türk kızının koynuna?

Biz ki Türk'üz muhakkak,

Her milletten uluyuz.

Yeryüzünde biz ancak

Yurdumuzun kuluyuz.

Yurt yolunda kan olur,

Dünyalara taşarız.

Ya şerefle vurulur,

Ya efendi yaşarız.

Kemalettin Kâmi Kamu Kimdir.?

15 Eylül 1901'de Bayburt'ta doğdu. 6 Mart 1948'de Ankara'da yaşamını yitirdi. Kemalettin Kamuİstanbul Darülmuallimini'nde (Erkek Öğretmen Okulu) son sınıf öğrencisi iken Kurtuluş Savaşı'na katılmak amacıyla Ankara'ya geldi. Matbuat ve İstibarat Müdüriyet-i Umumiyesi'nde (bugünkü adıyla Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü) çalıştı. 1923'te İstanbul'a döndü. Erkek Muallim mektebi'ni bitirdi. Anadolu Ajansı'nda çalıştı. 1933'te Paris'e gitti ve siyasal bilgiler okulundan mezun oldu. Rize ve Erzurum'dan milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Türk Dil Kurumu Terim Kolu Başkanlığı yaptı. Hakimiyet-i Milliye ve Yeni Gün gazetelerinde yazılar yazdı. Atatürk ve İsmet İnönü'nün çeşitli gezilerine katıldı.İlk şiirleri 1919'da Büyük Mecmua'da yayınlandı. Kurtuluş Savaşı sırasındaki şiirleriyle dikkat çekti. Hece ölçüsü kullandığı şiirleriyle Milli edebiyat akımına bağlı bir şair olarak bilinir.