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Bayburt’ta “Harman‬ Şenliği”

Bayburt’un Beşpınar köyünde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi’nde “Harman Şenliği” düzenlendi. Bölgede asırlardır insan gücü ile kullanılan tarım aletlerinin kullanıldığı etkinlikte ekinler tırpan ile elde biçilip bağ yapılarak at arabası ile Müzede ki harmana getirildi ve gem sürülerek buğdaylar son halini aldı.

Bayburt’ta “Harman‬ Şenliği”
28 Temmuz 2020 Salı 16:49

Etkinliğe Ak Parti Milletvekili Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Dr. İbrahim Uslu, İş İnsanı Ünal Vural, Bayburt’lu Gazeteci Dr.Şeref Oğuz, Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi Danışma Kurulu Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türküler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte şenliğe katılanlara ayranlı çorbada ikram edildi. 

Bayburt’un Beşpınar köyündeki evini müzeye dönüştüren İş insanı Kenan Yavuz, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi sizi geçmişten alır geleceğe taşır. Anadolu’nun güzelliklerini, kültürünü, unutulmaya yüz tutmuş muhabbetini, sohbetini bu etkinliğimizle sizlerle birlikte yaşamaya gayret ettik. Biz istiyoruz ki Bayburt’a gelen Bayburt’un ekmeğini bölmeli, yemeğini yemeli, Bayburt’un türküsünü söylemeli, Bayburt’un havasını koklamalı, Bayburt barlarını oynamalı bu duygu ve düşünceler ile bütün katılımcılara çok teşekkür ederim dedi. 

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