BAYBURTLU ŞAİRİMİZDEN KORONAYA İTHAFEN

Bayburtlu Hemşeriz Yazar,Şair Ali Kemal Parıldar Korona sürecinde yazdığı şiirle gönüllere dokundu.

Bayburt Şair ,Yazar Ali Kemal Parıldar korona sürecinde yaşanan çaresizliğe ve insanların birbirlerinden uzaklaşmasını şiirle dile getirdi.

İşte o şiir:

Diliyorum

Sana yalvarıyor ,bütün kulların,

Çare arıyorlar ,kurtulmak için,

Kullarına emanetin,"KUR'AN” ın,

Sarılıp ,ok uyup,anlamak için.

Dünyaya saldığın, şiddetli âfat,

Âciz kullarına,ikazdır elbet,

Kapında toplanmış, bekliyor himmet,

"KÜN" emrini,esirgeme Yarabbi.

"HİKMET'ine ,hiç itiraz olur mu?

Âciz kullar, acap ,bunu bilir mi?

Çabalayıp ,derde çare bulur mu?

"KÜN"emrini,ihsan eyle Yarabbi.

Kurduğun düzeni,kimse bozamaz,

Kulların kıldığı, beş vakit namaz,

Kullara nasip et,idraki biraz,

Hak hukuku,unutmasın Yarabbi.

Kullarına verceğin ,"ilham'ı",

Zahirde olsunlar ,bizlere hâmi,

Ayırt eylesinler helal-harami,

Kemâlim dileğim, budur Yarabbi.

ÖMÜR SON BULUR

Bir nün son bulur.ömür dediğin

Sonraya kalırsan, beni unutma.

Mezarım başına bir fidan dikip.

Gözünün yaşıyla ,"o'nu" kurutma.

Ara -sıra uğra,fatiha oku..

Bak.bana da deydi, ecelin oku.

Erken sanma geldi.hayatın sonu.

Hatırla maziyi, sakın unutma .

Ne ektik ne biçtik neler kazandık.

Çoluğa cocuğa. hepsin bıraktık.

Hesap günü geldi. divana vardık.

Düşünüp O ânı .sakın unutma.

İnşallah verilir. Defterler sağdan.

Topladık götürdük.helâl kaznçtan.

Ümidim var .şu "cenneti âlâ"dan.

Sonsuzu aşarsın .sakın unutma.

Kemalım. Allah'dan.niyazım budur.

Sana yalvaran da.bir aciz kuldur.

Ebed Kalacağın .şu kabri doldur.

Huzur bulacaksın .sakın unutma....

Ali kemal parıldar kimdir.?

ALİ KEMAL PARILDAR

(ŞAİR, YAZAR VE ARAŞTIRMACI)





1928 yılında B ayburt'ta doğmuşum.(Nüfusta kaydım 1-temmuz 1929)Babam Özel İdare' den emekli, İstiklal Savaşı Gazisi ve Gazi madalyası sahibi,Niyazi Parıldar, Anam , Hatice Hanımdır. İlk Öğrenimimi Cilara' da ,Orta öğren imimi,Bayburt Orta O kulunda başladım,ancak öğretmen olma küçük yaştan idealim olduğundan ,Trabzon ,Beşikdüzü Öğretmen Okulu için (Köy Enstitüsü) açılan sınava katılarak Öğretmen yetiştiren bölümünü kazandım,



1946 yılında Öğretmen oldum ,Bayburt'un SAKIZLI ( C ilara ) Köyü İlkokuluna ''Başöğretmen olarak atandım1955 yılı dahil dokuz yıl bu okulda hizmet verdim. (Bu köyde,''Rüştiye '' mezunu olan, babam Niyazi Parıldar, 1923 -1928 yılları arasında ,1928 -1932 yılları arasında da ;Varıcna ve Tahsını (Ozansu) köylerinde vekil öğretmenlik yapmış.)



105 Öğrencisi bulunan okulda , öğrenci devamını sağlamak çok zordu ,çünkü: Öğrenciler tarım işlerinde ailenin biricik elemanlarıydı. Buna çare bulmak bana düştü .Velileri çağırdım ve dedim ki, Sabah ezanı okunurken ,çocuklarınızı okula gönderin, ben de ,saat dokuza kadar onlari okutup size göndereyim. Böylece öyrenciler derslerinden , siz de,işinizden geri kalmayın. Mutlu oldular ve böylece öğrenci devamını sağlamış olduk. Bu işe dokuz yıl aralıksız devam ettik.





1955 Yılı mayıs ayında askere alındım. Topçu Okulundan Yedek Subay olarak mezun oldum.Kıt'a hizmetimi B olu'da tamamlayıp terhis oldum.



Askerlik dönüşü gümüşhane'nin ,Şiran ilçesine verildim , 1957 öğretim yılında Bayburt Şair Zihni ilkokuluna naklen öğretmen olarak atandım.Bir yandan da,'' Gazi Eğitim Enstitüsünü ''dışardan bitirme sınavlarına hazırlandım, ( Gazi ÜN. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) 1959- 1960 öğretim yılında öğrenimimi tamamladım ve Bayburt Orta Okuluna Türkçe öğretmeni olarak atandım.



Bayburt Orta Okulu'nda yönetici olduğum 1962 yılında, M.E.Bakanımız Sayın Ahmet Tahtakılıç ve Özel Kalem Müdürü ,Hemşehrimiz Rahmetli Bahir Sorguç ,Bayburt'u ziyaret etmişlerdi. Bunu fırsat sayarak :Başta M.E. Müdürümüz Rahmetli Cemal Yetişen ,Ben ve hemşehrilerimiz Bayburt için, Lise , Öğretmen Okulu veya Sanat okulu açılması talebinde bulunduk.Ben : Bayburt için sanat okulu açılmasının daha faydalı olacağını etraflıca savundum ve Okulun açılmasını sağladım .Vekil olarak da, Bakanımızın emriyle öğrenci kayıtlarnı başlattım.Sanat lisesinin müdürü ve öyretim kadrosu geldi Sanat Lisesi ,öğretime başladi . (1965 yılı dahil üç yıl lisenin edebiyat ve kompozisyon derslerini ben okuttum.)



1965 yılında kendi isteğimle ANKARA'YA naklettim .A nkara'da :Keçiören Hüseyin Güllüoğlu Orta Okulu'na Türkçe öğretmeni olarak atandım.

Bu okulda onyedi yıl ,türkçe öğretmeni ve yönetici olarak kesintisiz hizmet verdim. Ek olarak ta , ''Keçiören Çocukı Yuvasında açılmış bulunan Hemşire Kolleji'nde ''; -Çocuk Edebiyatı -okuttum.

1966 yılında Bayburt kültür ve Yardımlaşma Derneğinin yönetiminde ikinci

başkan olarak görevlendirildim. İlk işim bir dergi çıkarma teşebbüsüm oldu.''Bayburt!un sesi'' adını koyduğum dergimizde sorumlu müdür olarak 2008 yılına kadar ben devam ettim ve şu anda antolojideki Bayburtlu şairlerimizi tanıtmağa başladım. Dergimiz devamlı çıkmaktadır.



Ankara'da görev yaparken ,sosyal faaliyetlerde de görev alıyordum. 1971 yılında şair arkadaşlarla ''Sanatçı ve Sanat Severler ''Derneğini kurduk ,hatta birde ''AŞAMA ''ADINDA DERGİ'' çıkardık.Fakat o yılların karmaşası içinde derneğimizi yaşatamadık.



Daha sonraki yıllarda kurulan İLESAM'a (iLİM VE EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ) üye oldum ,İlesam'da ,Halk Şâiri Bayburtlu Celâli'yi, Hicrani'yi tanıttım. 15. YY dan ,cumhuriyet e kadar kadın Şâirelerimizi tanıttm. Ayrıca , Öğretmen yetiştiren okulları ''Tanzimat '''dan günümüze kadar geçirdikleri değşiklikleri ile anlattım. Çanakkale ,deniz ve Kara savaşlarını anlattim. İstiklâl savaşımızi ve dumhuriyetin ilânını anlattım.Günümüz Şairlerinden ,Nurettin Özdemir'i tanıttım. Diğer bir kuruluş olan ,''TÜRK DÜNYASI YAZARLAR VE SANATÇILAR VAKFI'' ( TÜRKSAV ) nın da üyesiyim. Böylece kültürel çalışmalarımı devam ettirmekteyim.

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1982 Yılında Keçiören Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulu Müdürü iken,kendi isteğimle emekli oldum.Evli,üç kız, bir erkek evladım var .Çocuklarımdan, beş kız, bir erkek torunum var. Torunlarımdan da ikisi evli, onlardan da,bir erkek ,bir kız torunum daha var.



Şiir yazmamın yanı sıra,makale ,fıkra ve araştırma yazılarım; Yeşil Bayburt-Bayburt Postası- Kuşakkaya gazetelerinde; Aşama, Halk Kültür Pınarı,Bayburt'un Sesi ,Bayburt Dergisi, Haber 69,Çağdaş Eğitim, Filiz, Bayburt Vakfı Dergisi ,Ortanca ve Milli Eğitim dergilerinde yayımlanmiş ve yayımlanmaktadır.



Kültürel çalışmalarımda özellikle, Bayburtlu ve Bayburt'la ilgisi olan,Halk şairlerini ,araştırıp incelemek ve kendi sorumluluğumda, çıkarmakta olduğumuz ''Bayburt'un Sesi''Dergisinde onları tanıtmağa gayret ettim.. Yayımladığım 20 şairimizi bir araya toplayıp ,''Antoloji''de okurlarıma sunmak istiyordum.Bu arzumu 2014 yılı mayıs ayı içinde ,''TASAVVUF VADİSİNDE BAYBURT HALK ŞÂİRLERİ ' ismiyle gerçekleştirmiş oldum.



Şiirlerimi daha çok ,''Halk Ş airleri ''tarzında ,( lirik ve mistik) tema ile yazmışsam da, diğer temalardan, didaktik, pastoral, satirik (hiciv) ve dramatik temalarla, yazılmış ,milli ve hamasi şiirlerim çoğunluktadır.Şiirlerimde ( aruz, serbest vezin ve hece vezinlerini kullandım .) Hece vezni ile yazılmış şiirlerm çoğunluktadır.Ayrıca; ailemizle ilgili ''doğum ve ölüm '' gibi olaylara ait te, koşmalar mevcuttur...



1995 yılında çıkardığım ''Gönülden Damlalar''adlı şiir kitabımdaki şiirleri de, ikinci yayımladığım ; '' DUYGULARIN DİLİ''şiir kitabima katarak bütün şiirlerimi bir kitapta toplamış oldum.Bilhassa gelecek zaman içinde ailemizin ve yakınlarımızın şahıslariyle ilgili bilgileri taşıyan şiirler ,bir nevi ''Şeceremizi'' de göstermiş olur. Böylece ''otobiyografimi'' kısaca sunarak tanıtımıma son veriyorum...

Ali Kemal Parıldar 2014