Bayburt Üniversitesi Bayburt’a Dair Çalışmalarına Devam Ediyor

Gerçekleştirdiği çalışmalarıyla, Bayburt’un tarihi ve kültürel kimliğine büyük katkılar sunan Bayburt Üniversitesinden, Bayburt’un mutfak kültürüne yönelik önemli bir çalışma daha okuyucu ile buluştu.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Özlem Ünalan’ın, Bayburt ve köylerinde yürüttüğü çalışmaları neticesinde yeni bir eser daha yayın dünyasına kazandırıldı. ‘‘Sazıyla Sözüyle Bayburt Mutfak Kültürü’ adlı eserde, Bayburt mutfak kültürü, Bayburt mutfağında kullanılan araç gereçler, yemeklerin tarifleri, kış hazırlıkları, tandır kültürü, törensel yemekler hakkında bilgi veriliyor.

Sazıyla Sözüyle Bayburt Mutfak Kültürü adlı çalışma, 21 Şubat Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl hediyesi olarak tüm Bayburt halkına armağan olsun diyen öğretim elemanı Ünalan; “Kitabımız, bir yemek kitabından ziyade bir kültür kitabıdır. Bu çalışma Bayburt mutfak ve sofra kültürünü tanıtmayı, unutulmaya yüz tutmuş değerleri hatırlatmayı ve Bayburt sofra ahlakını, mutfak kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlamaktadır.

On yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu kitap, Bayburt’un merkezinde ve köylerinde saha çalışması yapılarak kaynak kişilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Sazıyla Sözüyle Bayburt Mutfak Kültürü olarak isimlendirilmesinin sebebi yemek destanlarından, manilere, efsanelerden, dualara halk edebiyatının çok çeşitli ürünleri ile Bayburt mutfak kültürüne yer verilmesidir. Kitapta geçmişten günümüze Bayburt mutfağında kullanılan araç gereçlere, bitki ve baharatlara, yemeklerin tariflerine, kış hazırlıklarına, tandır kültürüne, törensel yemeklere vb. birçok hususa yer verilmiştir. Bu eserin hazırlanmasında her türlü desteği sağlayan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e, araştırmalarımız esnasında bizlere yoldaşlık eden Bayburtlu hemşerilerimize ve kitabın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini sözlerine ekledi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise “Bayburt, halk kültürünün zengin ve güçlü olduğu önemli merkezlerden biridir.

Bu eser de bu doğrultuda Bayburt'un halk kültürüne katkı sağlayacak önemli bir çalışmadır. Üniversite olarak, bölge ve şehir için yapılan araştırmaları bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bu kapsamlı çalışmayı hazırlayan öğretim elemanımız Özlem Ünalan’a teşekkür ederim. Bu eserin Bayburt'un tarihi ve kültürü açısından önemli bir kazanç olmasını temenni eder, bilim dünyası ve Bayburt için hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.