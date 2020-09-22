Bayburt'un ne zamandır Türk ve İslam Beldesi olduğunu araştırdık ve İstatistiklerle yayınladık.Bayburt Kaç Yıl Sancaktarlık Yapmıştır? Bayburt Kaç Yıldır Türk ve İslam Beldesidir?

(Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde,Bayburt 270 yıl Sancaklık,204 Yıl Kaza(İlçe), 31 yıl Vilayetlik yapmıştır.

1170 Yıldır Bayburt Türk Beldesidir. (Selçuklu-Osmanlı-Türkiye Cumhuriyeti)

M.S. 705 yılında Emevilerin eline geçen Bayburt 715 yılında Bizanslılar tarafından geri alınmıştır. 850 yılından sonra Türklerle Bizanslılar arasında sürekli savaşlara sahne olan Bayburt, artık Müslüman Türklerin yerleşmeye başladıkları bir yer olmuştur.1048 yılına gelindiğinde bölge artık yoğun Türk nüfusuyla meskundur. 1054 yılında Bayburt Selçuklular tarafından fethedilmiştir. 1081 yılında Bayburt Selçuklu Devletine bağlı olan Saltuk oğullarının ve ardından Mengücek oğullarının egemenliğine girmiştir.

Bayburt’ta Türkler ne zamandır var

Bayburt,10 yıl,İslam Beldesi. (Emevi İslam Devleti)

Bayburt,204 yıl Türklerin yaşadığı belde

Bayburt,406 yıl Türk Selçuklu Devletinin elinde

Bayburt,409 yıl Osmanlı Türk Devletinin elinde

Bayburt,97 yıldır Türküye Cumhuriyeti Türk Devletinin elinde

Ekim 1514 Yılında,Yavuz Sultan Selim Hanın İran Seferi sırasında , Bayburt’tu fethederek Osmanlı İdaresine aldı.

(Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde,Bayburt 270 yıl Sancaklık,204 Yıl Kaza(İlçe), 31 yıl Vilayetlik yapmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet arşivleri genel müdürlüğü “Osmanlıda Yer adları” 26 nolu yayından alınan bilgilere göre ,Bayburt’un Bağlı olduğu eyalet ve Sancak,Vilayet,Kaza,Nahiye olduğu yıllar.

Osmanlıdan Cumhuriyete,Yıllara Göre Bayburt’un statüsü

1514-1516 Yılları arası, Trabzon Eyaletine bağlı Sancak.

1516-1520 Yılları arası, Rum Eyaletine bağlı Sancak.

1520- 1534 Yılları arası, Diyarbakır Eyaletine bağlı Sancak.

1534 -1548 Yılları arası,Dulkadirli Mehmet Han Yönetimine bağlı sancak

1548-1551 Yılları arası,Erzurum Eyaletine bağlı Sancak

1551-1631 Yılları arası,Erzurum Eyaletine bağlı Kaza

1631-1855 Yılları arası,Erzurum Eyaletine bağlı Sancak

1855-1871 Yılları arası,Erzurum Eyaletine bağlı Kaza

1871- 1873 Yılları arası,Erzurum Eyaletine bağlı Sancak

1873-1881 Yılları arası,Erzurum Eyaletine bağlı Kaza

1881-1888 Yılları arası,Erzurum Vilayetine bağlı Sancak

1888-1926 Yılları arası,Erzurum Vilayetine bağlı Kaza-İlçe

1926-1988 Yılları arası,Gümüşhane Vilayetine bağlı Kaza-İlçe

1989 – Vilayet-İl…..

Bu Topraklar,İlelebet Payidar ve Kıyamete kadar Türk ve İslam beldesi olarak kalacak..Amin

1170 Yıldır Bayburt Türk Beldesidir. (Selçuklu-Osmanlı-Türkiye Cumhuriyeti)

Osmanlıda İdari bilimler nasıl oluştu

Osmanlı ülkesine ilk katılan şehirlere “Bey”ler tayin edilerek sancak teşkilâtları kurulmuş, böylece ilk idarî birimlerin temeli atılmıştır. Daha sonra Rumeli ve Anadolu’da ülke sınırları genişleyince 1362 yılında ilk merkezi Filibe olan Rumeli eyâleti ve 1391 yılında ilk merkezi Ankara olan Anadolu eyâleti kurulmuştur.

Fetihlerle birlikte ülke sınırları genişledikçe yeni eyaletler kurularak sancakların da sayısı artırılmıştır. Kanunî döneminde eyalet sayısı 37 sancak sayısı da 377’ye ulaşmıştır. Bazı sancaklarda “Mütesellimlik” ve “Voyvodalık” adı altında idari birimler de oluşturulmuştur.

Tanzimatla birlikte II. Mahmut devrinde idari birimler Eyâlet, Sancak ve Kaza olarak üç kademeye ayrılmıştır.

1864’te eyâletlerden “ Vilâyet” sistemine geçilmesi kabul edilerek, müteakip yıllarda vilâyetler kuruldu. 1870 yılında idarî birimlere “Nâhiye” teşkilatı da eklenmiştir.

TBMM Hükümeti döneminde Misak-ı Millî sınırları içinde 15 vilâyet, 19 müstakil liva (sancak), 34 mülhak liva, 302 kaza ve 679 nâhiye bulunuyordu.

Cumhuriyetin ilânını müteakip 1924 yılında vilâyetler ülke şartlarına göre yeniden düzenlendi.

1960’lı yıllarda ülkemiz 67 il, 572 ilçe ve 888 bucağa ayrılmıştı.

Bugüne kadar yapılan değişikliklerle (beliren ihtiyaçlara göre) yurdumuzda ilçe sayısı bir hayli artırılmış, il sayısı da 81’e ulaşmıştır.

Araştırma Haber -Mehmet Demirer