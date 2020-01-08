 ﻿

"Bayburt Ehramı” Bayburt Üniversitesinin Girişimi ile Tescillendi

Bayburt Üniversitesinin girişimleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ‘Bayburt Ehramı’ coğrafi işaret belgesi aldı.

"Bayburt Ehramı” Bayburt Üniversitesinin Girişimi ile Tescillendi
08 Ocak 2020 Çarşamba 14:19

Tarihi İpek Yolu güzergâhında birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Anadolu’nun kadim yerleşim yerlerinden olan Bayburt'ta, kadınlar tarafından yöresel giysi olarak kullanılan ve tamamen koyun yününden üretilen ‘Bayburt Ehramı’  Bayburt Üniversitesinin girişimi ile coğrafi işaret kapsamında tescillendi.

Geleneksel özellikleri ve kalitesi korunarak gelecek nesillere aktarılması ve şehrin ekonomisine değer kazandırması amaçlanarak Bayburt Üniversitesi tarafından yapılan başvurusu neticesinde ‘Bayburt Ehramı’; 6796 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 01.04.2019 tarihinden itibaren korunmak üzere 25.12.2019 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edildi. 

Konu hakkında açıklama yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; “Bayburt Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası alanda ‘Bayburt Ehramı’nın tanıtımı için çalışmalar yapıyoruz” dedi.  Ehramın dokuma tekniği ve motifleriyle Bayburt’un yöresel özelliklerini barındıran ve kentte yapılan yöresel kumaşların başında geldiğini belirten Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesi bünyesinde kurulan ehram atölyesinde, ehram kumaşıyla yapılan modern uygulamaların yanı sıra; ‘Bayburt Ehramı’nda yer alan geleneksel motiflerin, dokuma tekniklerinin korunması ve tanıtımının yapılması için de çalışmaların yapıldığını söyledi.

‘Bayburt Ehramı’nın coğrafi işaret ile koruma altına alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; ‘Bayburt Ehramı’ coğrafi işaret tescil belgesi şehrimize ve üniversitemize hayırlı olsun dedi.

İlgili Galeriler
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Önceki Haber
Bayburt Üniversitesine Bir TÜBİTAK Projesi Daha
Sonraki Haber
BAYBURT BELEDİYESİ’NDEN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE DESTEK
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.