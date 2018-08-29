Bayburt’ta, Baksı Müzesi’nin bulunduğu alanda yapımı tamamlanan Şair Zihni Sanat Alanı, Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseriyle açıldı.

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, konser öncesi yaptığı konuşmada, açılışı yapılan Şair Zihni Sanat Alanı’nın, Baksı Müzesi’nin ikinci önemli adımı olduğunu söyledi.

Şair Zihni Sanat Alanı’nda yer alan amfi tiyatronun 500 kişi kapasiteli olduğunu, henüz açılışında tamamen dolmasının kendisini son derece sevindirdiğini belirten Koçan, “İnsanları gerçek anlamda yakınlaştıracak şey sanat. Sanatı ne kadar çok paylaşabilirsek galiba barışı da o kadar çok yüceltiriz diye düşünüyorum.” dedi.

Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu’nun iki yıl önce Baksı’da verdikleri konsere ilginin fazla olduğunu ve böyle bir mekân oluşturduklarını ifade ederek, Baksı Müzesi’nin eylülde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağına söyledi. Koçan, 14 Eylül’de Erdal Erzincan’ın Şair Zihni Sanat Alanı’nda konser vereceğini, 25 Eylül’de ise “Yeteneğin Eğitimi” konulu sempozyum gerçekleştireceğini kaydetti.

Prof. Koçan, ilk kayıtları ile Bayburt Türküleri çalışmasının tanıtımını yaptı. Protokol üyelerine birer adet cd’lerden hediye eden Koçan, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Geleneksel olanı hızla tüketiyoruz ve tarihin derinliklerine gidiyor. Onun için de bir projeyle daha çok ince saz dönemine ait türküleri bir araya getirip bunların restorasyonunu sağlayarak bunları kalıcı kılmaya çalıştık. Ben dinlediğim zaman bazılarından çok etkileniyorum. Bu coğrafyanın insanları bu müzikle daha yüksek moralli olmuşlar, eğlenmişler ve birbirlerine duygularını ifade etmişler. Bu projenin koordinatörlüğünü Ahmet Çağıldak üstlendi. Babası müzisyen olan kardeşimiz de bunu iyi yaptı. Dostumuz Bülent Ortaçgil bu projenin çok düzgün gitmesine katkıda bulundu. Kalan müzik de büyük bir jestle bu projenin gerçekleştirilmesini sağladı. Bu Bayburt Türküleri çalışması için, bu külliyat için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki bunlar çoğalacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu sahne aldı. Dev sanatçıların söylediği parçalara izleyenler de eşlik etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 3 saatlik konseri, Bayburt Vali Vekili Tamer Kılıç, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Mete Memiş, Kenan Yavuz Kültür Evi Kurucusu Kenan Yavuz da izledi.