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Aşık Veysel Bayburt'ta anıldı

Bayburt Üniversitesi’nin Davetlisi Olarak Şehrimize Gelen TÜRKSOY Ekibi Rektörlüğü Ziyaretlerinin Ardından Akşam Saatlerinde Muhteşem Bir Konser Verdi.

Aşık Veysel Bayburt'ta anıldı
03 Mayıs 2019 Cuma 11:15
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bayburt Valiliği ve Bayburt Üniversitesi’nin, Aşık Veysel’in Doğumunun 125. yılı dolayısıyla düzenlediği ‘Aşık Veysel’i Anma Konseri’ için şehrimize gelen Türksoy Ekibi, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u makamında ziyaret etti. Rektör Coşkun ve Türksoy Azerbaycan Temsilcisi Elçin Gafarlı’nın karşılıklı plaket takdiminde bulunduğu ziyaretin ardından akşam saatlerinde Türk Dünyası ezgilerini içeren muhteşem bir konser gerçekleşti.  

Türk Dünyasında folklorik bağlar kurmak ve halk ezgilerini yaşatmak amacıyla kurulan TÜRKSOY’un Şair Zihni Kültür Merkezi’ndeki konseri için salonda yerlerini alanlar farklı coğrafyaların seslerine tanıklık etti. Aşık Veysel’in evrenselleşen türkülerinin yanı sıra özgün kültürlerindeki halk türkülerini söyleyen Azerbaycan, Kazakistan, Tataristan, Özbek, Moğolistan, Kırgızistan ve Türkiye Türkü sanatçılar, kadim tarihin kültürel birikimlerini notalarla dile getirdiler. Uçsuz bucaksız coğrafyalara yayılan Türk halk ezgilerinin Bayburt’ta buluşmasına vesile olan Aşık Veysel, duaların yanı sıra Anadolu’ya miras bıraktığı türkülerle ve alkışlarla anıldı.  

Konser sonunda TÜRKSOY Azerbaycan Temsilcisi Elçin Gafarlı tarafından Vali Ali Hamza Pehlivan’a plaket takdim edildi. Sahneye davet edilen Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, UNESCO’nun Dede Korkut’u Somut Olmayan Kültürel Miraslar Temsili Listesine aldığını ve Dede Korkut yılı ilan ettiğini hatırlatarak, TÜRKSOY’dan önümüzdeki yıl İçin konser sözü aldığını söyledi. 

Konsere Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Davut Balibaşa, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Halil Murat Bilgiç, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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