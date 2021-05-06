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Zarar gören besicinin zararı karşılandı..

Hayvanları kurtların saldırısında telef olan besiciye devletin şefkat eli uzandı

Zarar gören besicinin zararı karşılandı..
06 Mayıs 2021 Perşembe 16:02

Arpalı beldesinde kurt saldırısı sonucu hayvanları telef olan besiciye Vali Cüneyt Epcim tarafından 15 koyun hediye edildi.

Jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonrasında, Saral’ın koyunlarının kurtların saldırısı sonucu telef olduğu belirlendi.

18 koyunun kurtların saldırısı sonucu telef olduğu belirlenen besici Murat Saral’ı makamına davet eden Vali Epcim, yaşanan olayla ilgili detaylı bilgi aldı. Vali Epcim, Saral’a destek olmak amacıyla 15 koyun hediye etti.  

Besici Saral’ın acı bir olayla karşılaştığını ifade eden Vali Epcim, “Devletimizin desteğini, kendisiyle olduğunu göstermek istedik. Yeni koyunlarının hayırlı olmasını diliyoruz. Bundan sonra böyle olaylarla karşılaşmasını istemiyoruz. Devlet olarak her zaman kendisiyle olduğumuzu da bilmesini istiyoruz.” dedi.

Sosyal medyadan koyunlarının bulunması için paylaşım yaptığını anlatan Besici Saral, “Valimiz Cüneyt Epcim beni çağırdı. Kendisine durumu anlattım. Jandarmamıza haber verildi. Devletimizden Allah razı olsun. Valimiz bize 15 koyun hediye etti. Valime çok teşekkür ediyorum. Kasabamıza gelerek koyunları teslim etti.” dedi.

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