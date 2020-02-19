“ZAMAN TÜNELİ” HEM GÜLDÜRDÜ HEM DUYGULANDIRDI

Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Bayburt Belediyesi organizasyonuyla, Bayburt Tarih Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER) tiyatro ekibi tarafından Kop Savunması konulu tiyatro oyunu sahnelendi.

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun oldukça yoğun ilgi görürken tiyatroseverler salona sığmadı. İzleyenler iki perdelik oyunun ilk bölümünde eğlence dolu dakikalar yaşarken ikinci bölümünde ise duygu dolu anlar yaşadılar.

Dedesi Hasan’ın Kop Dağları’nda şehit düştüğünü öğrenerek arkadaşının yaptığı zaman makinesiyle savaşın gerçekleştiği 1916 yılına zaman yolculuğuna çıkan Halit’in hikâyesini anlatan oyunu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hv. Svn. Alb. Yusuf Diker, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Alb. Halil Murat Bilgiç, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, kurum müdürleri ile vatandaşlar izledi.

İzleyenlerin tam not verdiği oyunun ardından gece, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin BAYDER Başkanı Fatih Dündar’a plaket vermesi ile sona erdi.