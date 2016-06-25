Zabıtadan Ramazan Fırsatçılarına Yeni Bir Operasyon

Özellikle Ramazan ayında insanların duygularını sömürerek yardımların gerçek muhtaçlara ulaşmamasına sebep olan dilencilere geçtiğimiz günlerde il emniyet müdürlüğünün de desteklediği bir operasyon düzenleyen Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına devam ediyor.

Zabıtadan Ramazan Fırsatçılarına Yeni Bir Operasyon
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Ramazan fırsatçılarına göz açtırmayan ekipler, bu seferki operasyonda il dışından gelen dilencilerin mesken tuttukları metruk binaların yıkımına başladı. Mesken tuttukları harabe bina yıkıldıktan sonra zabıta ekiplerimizce alınan dilenciler şehir dışına bırakıldı.


Dilencilere yönelik operasyonların süreceğini belirten Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürü Cavit Türk, “Büyük çoğunluğu il dışında gelen dilencilerin hemşehrilerimizin duygularını sömürmesini önlemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle içinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayında faaliyetlerini yoğunlaştıran bu şahısların vatandaşlarımızı rahatsız etmelerini önlemek için ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek”dedi.
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