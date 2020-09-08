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Covid-19 pandemisi için alınan tedbirler kapsamında denetim faaliyetleri devam ediyor.
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİMİZ DENETİMDE

Covid-19 pandemisi için alınan tedbirler kapsamında denetim faaliyetlerine devam eden Zabıta Müdürlüğü denetimlere başladı.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİMİZ DENETİMDE
08 Eylül 2020 Salı 15:44

Covid-19 pandemisi için alınan tedbirler kapsamında denetim faaliyetlerine devam eden Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, şehir içi dolmuşlarda denetim yaptı.

Denetim çerçevesinde ekiplerimiz dolmuşları durdurarak ayakta yolcu alınıp alınmadığını kontrol ettiler. Zabıta ekiplerimiz maskesiz ve ayakta yolcu alımının yasak olduğunu hatırlatarak buna riayet edilmesi konusunda dolmuş şoförlerine uyarılarda bulundular.

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