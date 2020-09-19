YUSUFİYE CAMİİ İBADETE GENÇ OSMAN PARKI HİZMETE AÇILDI

Yeniden peyzaj çalışmaları yapılarak tamamlanan Dörtyol Genç Osman Parkı'nın halkımızın hizmetine sunulması ve hayırsever işadamı Yusuf Artar tarafından yaptırılan Yusufiye Cami'nin ibadete açılması dolayısıyla tören düzenlendi.

BAYBURTGÜNDEM- Törende konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Üzerinde bulunduğumuz alan 1989-1990’lı yıllarda Genç Osman Parkı olarak düzenlenmiş ve uzun süre o şeklide bir hizmet sunmuştu. 2005 yılından sonra aradan geçen bir yol nedeniyle atıl duruma geçmiş ve yıllarca o şekilde kalmıştı. Bu alan yaklaşık 2300 metrekare burada bulunan Yusufiye Camisi 220 metrekare alan üzerine kurulu. Hemen arkasında bulunan bay ve bayan wc lerde 80 metrekaredir. İki dönümlük alanda da parkımız bulunuyor. Buradaki amacımız insanlarımızın bir taraftan ibadetlerini yaparken bir taraftan da huzur içinde oturacağı bir zemin oluşturmaya gayret ettik. İnşallah hemşehrilerimize, Bayburtlulara burada en azından ibadet veçhiyle gelecek olan gönülleri bir nebzecik olsun dinlendiririz umudu içerisindeyim” dedi.

Park içinde inşa edilen caminin Selçuklu mimarisine sahip olduğunu söyleyen Başkan Pekmezci, “Hemen karşımızda çok değerli bir hemşehrimiz Yusuf Artar abimizin çok gönülden istediği ve Selçuklu mimari tarzına uygun bir cami inşa edildi. Öncelikle bu caminin yapımını üstlenen çok değerli abimiz Yusuf Artar Bey’e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Peygamber efendimizin bir hadis-i şerifi var. Buyuruyor ki “Kim Allah rızası için dünyada bir mescit yaparsa, Allahu Teâlâ onlara cennete bir saray inşa eder.” İnanıyorum ki bu duygu ve düşüncelerle ibadet veçhiyle yapılan bu cami ona ve ondan sonra gelecek nesillere güzel bir örnek teşkil edecek. Rabbim niyetlerini kabul eylesin. Rabbim bu cami de bütün hemşehrilerimizin gönülden ibadetlerini yerine getirirken dualarını kabul eylesin. Güzel günlerde, daha iyi ortamlarda Bayburtlular inşallah bir arada olur. Biz de bundan mutluluk duyarız. Bu cami Bayburt Belediyesine ait. Biz belediye olarak bu camiyi Bayburt Müftülüğü’ne tahsis ettik. Protokolümüzü tamamladık. Artık bundan sonra Bayburt Müftülüğü’nün sorumluluğundaki bir cami. Ayrıca arka tarafta bulunan wc leri de karar alarak caminin giderlerini karşılamak için müftülüğümüze tahsis ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Program, Başkan Pekmezci’nin konuşmasının ardından kurban kesimi ve İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından yapılan duanın ardından sona erdi. Program sonrası Yusufiye Camii kılınan Cuma Namazı ile ibadete açıldı.

Covid-19 tedbirlerine dikkat edilen törene Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, İşadamı Yusuf Artar, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.