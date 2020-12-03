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YOL UYGULAMASINDA UZUN NAMLULU SİLAH YAKALANDI

Bayburt’ta yol uygulamasında aracında ‘zula’ diye tabir edilen gizli bölmeye saklanmış kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

YOL UYGULAMASINDA UZUN NAMLULU SİLAH YAKALANDI
03 Aralık 2020 Perşembe 11:11
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Alınan bilgiye göre, Bayburt Erzurum kara yolu üzerindeki yol uygulama noktasında KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 76 plakalı araç durduruldu. Yapılan aramada araç içerisinde muhtelif yerlere gizlenmiş vaziyette 1 adet 7,62 mm çapında AK47 kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik silah, silaha ait iki adet dolu şarjör ve toplam 85 adet 7.62 mm çapında dolu fişek ele geçirildi.
Araçta bulunan A.K. ve Ö.K. isimli şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Şahıslardan Ö.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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