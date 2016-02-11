YİNE BAYBURT YİNE BİR İYİLİK HİKÂYESİ

Türkiye’nin en güvenli ve en az suç işlenen şehri olma özelliğini taşıyan Bayburt’ta ‘’Bu ancak Bayburt’ta olur ‘’ dedirtecek bir gelişme yaşandı.

YİNE BAYBURT YİNE BİR İYİLİK HİKÂYESİ
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 Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Fatih Tekdemir sabah Çoruh Nehri kenarındaki halk arasında Rıhtım olarak bilinen yerde temizlik yaparken bulduğu içerisinde yüklü miktarda para bulunan cüzdanı belediyemiz ilan memurluğunda görevli Naci Ahıskalıoğlu’na teslim etti.

 Ahıskalıoğlu’nun kayıp cüzdanın bulunduğunu ilan etmesinin ardından kaybettiği cüzdanını almaya gelen Sami Çetin’in cüzdanına kavuştuktan sonra oldukça mutlu olduğu gözlendi. Bu zamanda böyle iyi insanlara çok rastlandığını belirten Çetin cüzdanını bulup kendisine teslim edilmesini sağlayan Tekdemir’e teşekkür etti. Fatih Tekdemir ise bu yaptığının bir insanlık görevi olduğunu söyledi.
 

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