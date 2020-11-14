Yıldız: 2. Etap Rehabilitasyon Projesinin takipçisi olacağız.

Çoruh Nehrinin ,Bayburt'ta Şehir Merkezinden geçen bölümünde yapılan Proje ıslah çalışmalarının 2.etabı DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanacak.

BAYBURTGÜNDEM- Çoruh Nehri Platformundan yapılan açıklamada,DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan 2. Etap Projesinin takibinde olacaklarını berlirttiler.

Platformdan yapılan açıklama:

KIYMETLİ HEMŞERİLERİMİZ,

“Bayburt Çoruh Nehri Rehabilitasyon Çalışmalarını Destekleme Platformu” olarak, kuruluş amaçlarımız doğrultusunda, başlangıçta belirlediğimiz çalışmaları gerçekleştirdik. Bu çalışmalar sonucunda 83 sayfalık “Tespit ve Öneriler Raporu”nu, yetkililerle, ilgililerle, tüm Bayburtlu milletvekilleriyle, siyasi partilerin il başkanlarıyla ve Bayburt basın mensuplarıyla elektronik ortamda ve matbu olarak paylaştık. Bayburt'taki mahalli gazeteler raporun “Değerlendirme ve Öneriler” bölümünü haber yaparak kamuoyunu bilgilendiler. Ayrıca Bayburt gazeteleri , 11 uzmanın hazırladığı her bir raporu 3-4 gün arayla yayınladı/yayınlamaktadır. Dolayısıyla konuyla ilgilenen yetkililer ve konuya duyarlı olan herkes yeterli seviyede bilgilendirilmiş oldu. Sayın hemşerilerimiz, Çoruh Nehrinin; biz bütün Bayburtluların tarihi geçmişi, günlük yaşantısı ve şehrimizin ekonomisi açısından ne kadar önemli olduğu açıktır.

Dolayısıyla Çoruh'un doğal yapısını ve çevresini, yani bizlerle oluşmuş bütünlüğünü, koruma ve geliştirme önemli bir görevimizdir. Aksi takdirde “1. Etap Islah Çalışmaları” sonucunda ortaya çıkan yanlışlıklar “2. Etap Rehabilitasyon Çalışmalarında” da aynen tekrar edilebilir. Bu durum ise Çoruh'a ve Bayburt'a yapılmış büyük bir kötülük olacaktır. Bayburt Çoruh Nehri Rehabilitasyon Çalışmalarını Destekleme Platformu” tarafından hazırlanmış bulunan ve sizlerle paylaşılmış olan “tespitler ve öneriler raporunda” ifade edilmiş olan önerilerin, akılcı bir şekilde değerlendirilmesi ve uygulanması zorunludur.

Dolayısıyla tüm Bayburtluların hazırlanacak olan 2. Etap rehabilitasyon projesinin takipçisi olması da son derece önemlidir. Bu kapsamda özellikle valiliğimizi, Bayburtlu milletvekillerimizi, belediyemizi, üniversitemizi, bütün siyasi partilerin il örgütlerini, meslek örgütlerimizi ve diğer bütün sivil toplum kuruluşlarını, DSİ tarafından Çoruh Nehri Rehabilitasyonu için hazırlanacak 2. Etap Projesinin yakın takipçisi olmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla…

Çoruh Nehri Platformu Kurucusu Sivil Toplum Kuruluşları.