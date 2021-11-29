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YEŞİLAY BAYBURT’TA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ortak açılış töreniyle hizmete başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Bayburt’ta çalışmalara başladı.

YEŞİLAY BAYBURT’TA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
29 Kasım 2021 Pazartesi 13:35

BAYBURTGÜNDEM-   Yeşilay Bayburt Şubesi Başkanı Arif Akcan ile kurum uzmanlarından oluşan heyet Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Valilik Makamı’nda gerçekleştirilen ziyarette Vali Epcim, Akcan ile heyet üyelerinden bilgi aldı.

Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele noktasında önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Vali Epcim, kurum çalışmalarına gerekli desteği her zaman vermeye hazır olduklarını belirtti. Vali Epcim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konu üzerindeki hassasiyetine işaret ederek YEDAM’ların bu doğrultuda önemli sorumlulukları olduğuna dikkat çekti. Bu hassasiyeti bir paydaş ve adeta birer gönüllü olarak paylaştıklarına değinen Vali Epcim, heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Yeşilay Bayburt Şubesi Başkanı Arif Akcan ise çalışmalarında Vali Epcim’in desteğini hissetmenin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek heyet adına teşekkürlerini bildirdi.

Alkol, madde, tütün, internet ve kumar bağımlılığı başta olmak üzere vatandaşlara birçok konuda ücretsiz destek veren YEDAM, Bayburt’ta halkla ilişkiler, sosyal hizmet, psikolog ve klinik psikologdan oluşan beş kişilik uzman ekiple hizmet veriyor. Kurum, psikolojik ve sosyal desteğin yanı sıra aile görüşmesi, grup terapisi, aile grup terapisi ile beceri ve mesleki kazanımı hedefleyen atölyeleriyle de bağımlılıkla mücadelede önemli çalışmalar yürütüyor. Yeşilay’a ülke genelinde 115 numaralı hattan ulaşılabiliyor.

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YEŞİLAY BAYBURT’TA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
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