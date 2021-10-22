YENİ SEMT SAHALARINDA SONA DOĞRU

Bayburt Belediyesi’nin gençlerin ve çocukların spor ile iç içe bir yaşam sürmeleri adına geçekleştirdiği projelerden olan 5 adet semt sahasının yapımı tüm hızıyla devam ederken şehirdeki tüm semt sahaları da onarıma tabi tutuluyor.

BAYBURTGÜNDEM- 5 farklı noktada yapımı süren semt sahaları çocuklara ve gençlere basketbol, futbol ve voleybol oynama imkânı sunuyor. Semt sahalarından üç tanesi futbol 2 tanesi basketbol ve voleybol oynanacak şekilde tasarlandı.

Yeni sahaların tamamlanmasıyla birlikte Zahit Mahallesi Çil çil mevkii, Kaleardı Mahallesi Kız İmam Hatip Lisesi mevkii, Esentepe Mahallesi Suçıkan mevkii, Şingah Mahallesi Yuvam Evler mevkii ve Şingah Mahallesi Ekrem ve Naile Seyhan Camii mevkiinde oturan gençler ve çocuklar güvenli bir biçimde futbol, basketbol ve voleybol oynama imkânına kavuşacak.

Ayrıca çalışmalar kapsamında kent merkezinde bulunan tüm semt sahlarında ise tadilat yapılıyor.

Yakın zamanda tamamlanarak hizmete alınacak olan sahalar hakkında açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “Spor yapmanın her yaşta önemli olduğunun altını çizdi ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ve çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda spor yapmalarını önemsediklerini belirterek, çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşadıkları mahallede güven içinde spor yapabilecekleri alanlar oluşturmak adına Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın katkılarıyla şehrimizin çeşitli noktalarında 5 adet semt sahamızı yakın zamanda gençlerimizin ve çocuklarımızın istifadesine sunacağız. Yeter ki onlar gönül rahatlığıyla spor yapsınlar sağlıklı bir yaşam sürsünler. Aynı zamanda hali hazırda hizmette olan ama yıpranmış ve deforme olmuş semt sahalarımızı da tamir ediyoruz.” İfadelerini kullandı.