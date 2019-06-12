Bayburt Belediyesi’nden Engelli Araçların Şarj Sorununa Çözüm

Yaptığı çalışmalarla Bayburt’un çehresini değiştiren Bayburt Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetlerine de hız kesmeden devam ediyor.

Yürüme engelli vatandaşların akülü araçlarını şarj edebilmeleri için daha önce Cumhuriyet Caddesi’ne kurulan Akülü Araç Şarj İstasyonunun bir yenisi de, Bayburt’ta vatandaşların gezmek ve piknik yapmak için en çok tercih ettiği yer olan Yeni Şehir Parkı’na kuruldu.

Bayburt Belediyesi kurulan bu yeni istasyonla Şehir Parkı’na gelen akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların yaşadığı önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturdu. Şehir Parkı’nda gezerken, araçlarının şarjı bittiği için evlerine dönmek zorunda kalan engelli vatandaşlar için yapılan şarj istasyonu artık engelli vatandaşların araçlarının şarj sorununu çözecek.