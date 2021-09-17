YENİ PROJELER İÇİN ANKARADALAR

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci çalışma ziyareti için bulunduğu Ankara’da Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ile birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

BAYBURTGÜNDEM- Ankara ziyaretlerine Milletvekili Fetani Battal ile görüşerek başlayan Başkan Pekmezci ve Vali Epcim Bayburt’ta yapımı planlanan ve yürütülmekte olan projeler üzerine istişarelerde bulundular.

Bayburt’un derinlemesine olarak ele alındığı görüşmenin ardından Başkan Pekmezci, Vali Epcim ve Milletvekili Battal Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na geçerek TOKİ Başkanı Ömer Bulut’u makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Bayburt’ta devam eden TOKİ projeleri ve yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları üzerine istişarelerde bulundular.

TOKİ ziyareti sonrası İller Bankası Genel Müdürlüğü’ne giden Pekmezci, Epcim ve Battal burada İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile görüştüler. Bayburt’ta İller Bankası eli ile yürütülen ve yapımı düşünülen projeler üzerinde fikir alışverişinde bulundular.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Vali Cüneyt Epcim ve Milletvekili Fetani Battal’ın yoğun ziyaret programı kapsamında son durakları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oldu. Burada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Bayburt’ta gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm çalışmaları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uhdesinde Bayburt’ta yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Yoğun ziyaret trafiği sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Hükmü Pekmezci “ Çalışma ziyareti için bulunduğumuz Ankara’da Valimiz Sayın Cüneyt Epcim ve Milletvekilimiz Sayın Fetani Battal ile birlikte yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdik. Bayburt’un ve Bayburtlunun hizmetin en iyisini alması için çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut ve İller Bankası Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Büyük’ü ziyaret ederek gerçekleştirdiğimiz toplantılar oldukça verimli geçti. Kendilerine misafirperverlikleri ve ilgileri için teşekkür ediyorum. Valimiz, Milletvekilimiz ve kurumlarımızla işbirliği içinde Bayburt için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” İfadelerini kullandı.