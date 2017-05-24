Yeni Hayvan Satış Pazarı ve Mezbahanenin Yapımına Başlandı

Bayburt Belediyesi ekonomisi büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayanan Bayburt’a, bu alanda büyük katkı sağlayacak olan bir projeyi daha hayata geçirdi. Yeni hayvan satış pazarının yapımına başlandı. İnşaat sezonunun açılmasıyla birlikte imalatına başlanan pazar, 3450 m² kapalı ve 4724 m² açık olmak üzere toplamda 8174 m² alana sahip. Projenin yapımı tamamlandığında Bayburt Türkiye’nin en modern hayvan satış pazarlarından birine kavuşacak.

Bir Hayvan Satış Pazarında Olması Gereken Her Şey Olacak

Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde Bayburt Belediyesi’ne ait alanda yapımı devam eden pazarda, büyük baş hayvan ve küçükbaş hayvan satış alanları ayrı ayrı olarak tasarlanırken, projede padoklar, yükleme rampası, dezenfeksiyon alanı ve bir hayvan pazarında bulunması gereken her şey düşünüldü. Hayvanların herhangi bir hastalığının olup olmadığının takip edileceği kontrol biriminin de bulunacağı pazarda ayrıca, hayvan satıcıları ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşların dinlenebilecekleri alanlar, kafeteryalar ve mescit de bulunacak.

Modern Mezbahanenin İnşasına da Başlandı

Hayvan satış pazarının inşası tüm hızıyla sürerken bir yandan da Bayburt’un ihtiyaçlarına cevap verecek çağın gerektiği tüm imkânlara sahip modern mezbahanenin yapımı da devam ediyor. 1901 m² kapalı olmak üzere toplamda 2800 m²alana sahip olan mezbahane son teknoloji ile hizmet verecek. Günlük 100 adet büyükbaş 250 adet küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip mezbahanenin yapımı hızla ilerliyor.