 ﻿
Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi
AK Parti Bayburt Kadın Kollarından kan bağışı kampanyasına destek
Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Bayburt’ta Erik ağaçları çiçek açtı.
Toplum Sağlığı İçin Kullanılmış Maske ve Eldivenleri Gelişigüzel Atmayalım

Yeni Hastanede Son Durum Yerinde İncelendi…

Milletvekili Fetani Battal İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.Yeni Hastanede Son Durumunu yerinde inceledi.

Yeni Hastanede Son Durum Yerinde İncelendi…
23 Mayıs 2020 Cumartesi 21:59

Milletvekili Fetani Battal İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı’yı makamında ziyaret ederek Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilimizde alınan sağlık önlemleri ve salgının daha da büyümemesi için hayata geçirilen tedbirler ile ilgili bilgi aldı.

İlde bugüne kadar gerçekleşen vakalar ve sağlık müdürlüğünün bu salgına karşı yürüttüğü çalışmaların masaya yatırıldığı toplantının ardından Milletvekili Battal ve İl Sağlık Müdürü Hancı beraberlerinde Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Turhan Şener ve Bayburt Halk Sağlığı Müdürü Ekrem Hatipoğlu’yla birlikte, yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve yakında hizmete geçirilecek olan 200 yataklı yeni Bayburt Devlet Hastanesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

İlgili Galeriler
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.