Yeni Hastanede Son Durum Yerinde İncelendi…

Milletvekili Fetani Battal İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.Yeni Hastanede Son Durumunu yerinde inceledi.

Milletvekili Fetani Battal İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı’yı makamında ziyaret ederek Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilimizde alınan sağlık önlemleri ve salgının daha da büyümemesi için hayata geçirilen tedbirler ile ilgili bilgi aldı.

İlde bugüne kadar gerçekleşen vakalar ve sağlık müdürlüğünün bu salgına karşı yürüttüğü çalışmaların masaya yatırıldığı toplantının ardından Milletvekili Battal ve İl Sağlık Müdürü Hancı beraberlerinde Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Turhan Şener ve Bayburt Halk Sağlığı Müdürü Ekrem Hatipoğlu’yla birlikte, yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve yakında hizmete geçirilecek olan 200 yataklı yeni Bayburt Devlet Hastanesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.