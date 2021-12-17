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Yaşlı Destek Programı (YADES)’i imzaladılar

Demirözü Belediyesi Yaşlı Destek Programı (YADES), kapsamında, hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlılar için protokol imzalandı.

Yaşlı Destek Programı (YADES)’i imzaladılar
17 Aralık 2021 Cuma 12:55

BAYBURTGÜNDEM- Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Demirözü Belediyesi Yaşlı Destek Programı (YADES), kapsamında, hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda gerekli olan bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılması için protokol imzalandı.

Proje kapsamında 1 yıl süre boyunca İlçe merkezinde yaşayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve yalnız yaşayan ailelerin bakımları yapılacak.

Proje %60 Devlet Detekli %40 Belediyemizce finansı sağlanacak.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer: Projede emeği olan, Bayburt Valimiz Cüneyt Epcim, İl Başkanımız Hacı Ali Polat Merkez İlçe Başkanımız Resul Kaya, İl Müdürümüz Kemal Gümrükçü, Müdür Yardımcılarımız Bülent Koçyiğit, Senem Daştan, Huzurevi Müdürümüz  Murat Hayati Köse, Engelsiz Yaşam Müdürümüz Ahmet Köke, Zeynep Karakoyun, Fen İşleri Personelimiz Salih Birgül ve Narin Ayengin'e teşekkürlerimi sunuyorum dedi.

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