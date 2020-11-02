Yakın dönemde Bayburt’ta yaşanan Depremler…

Bayburt İlinde Yakın dönemde yaşanan Depremler.
Bayburt Vilayeti 3.Derece deprem bölgesi olması dolayısıyla ,Depremden fazla etkilenmesi düşünülmüyor.Kargir binaların çok olması, 5 büyüklüğünde depremler için soru işareti.
1900 yılından bugüne kadar belli başlı 180 büyük deprem yaşanmıştır.
--21 Ekim 2014 Salı Saat: 15:32’de Bayburt'un Demirözü ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem Gümüşhane merkezinde de hissedildi. (Yerin 5,2 kilometre altında.)
--13 Ağustos 2015 Perşembe 00:38 Elmalı Köyü'nde 3,4 büyüklüğünde deprem.
1.GOLDERE-(BAYBURT) 2.4 Şiddetinde Deprem Yaşandı
GOLDERE 2 Eylül 2019 04:53 Son Deprem
2.ERENLI-(BAYBURT) 2.2 Şiddetinde Deprem Yaşandı
ERENLI 25 Nisan 2019 14:02 Son Deprem
3. ASAGICIMAGIL-(BAYBURT) 2.2 Şiddetinde Deprem Yaşandı
ASAGICIMAGIL 9 Ağustos 2018 23:42 Son Deprem
4. DIKMETAS-DEMIROZU (BAYBURT) 2.5 Şiddetinde Deprem Yaşandı
DIKMETAS 1 Haziran 2018 18:02 Son Deprem
5. OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT) 1.8 Şiddetinde Deprem Yaşandı
OTLUKBELI 12 Mayıs 2018 03:38 Son Deprem
6. KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT) 2.5 Şiddetinde Deprem Yaşandı
KALECIK 17 Şubat 2018 10:30 Son Deprem
7. SERENLI-DEMIROZU (BAYBURT) 3.1 Şiddetinde Deprem Yaşandı
SERENLI 7 Kasım 2017 11:22 Son Deprem
8. BASCIMAGIL-(BAYBURT) 1.7 Şiddetinde Deprem Yaşandı
BASCIMAGIL 4 Eylül 2017 04:24 Son Deprem
9. TEPETARLA-(BAYBURT) 1.9 Şiddetinde Deprem Yaşandı
TEPETARLA 8 Haziran 2017 14:52 Son Deprem
10. BALKAYNAK-(BAYBURT) 2.1 Şiddetinde Deprem Yaşandı
BALKAYNAK 26 Mayıs 2017 15:12 Son Deprem
11. AKDURAN-(BAYBURT) 1.8 Şiddetinde Deprem Yaşandı
AKDURAN 12 Mayıs 2017 04:11 Son Deprem
12. CALIDERE-(BAYBURT) 1.7 Şiddetinde Deprem Yaşandı
CALIDERE 12 Mayıs 2017 03:24 Son Deprem
13. DAGCATI-(BAYBURT) 2.0 Şiddetinde Deprem Yaşandı
DAGCATI 31 Mart 2017 12:38 Son Deprem
14. KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT) 1.9 Şiddetinde Deprem Yaşandı
Kalecik Köyü 23 Mart 2017 23:42 Son Deprem
15. ARPALI-(BAYBURT) 2 Şiddetinde Deprem Yaşandı
ARPALI 3 Şubat 2017 18:47 Son Deprem
24.KARLICA-(BAYBURT) 2.3 Şiddetinde Deprem Yaşandı
KARLICA 31 Ağustos 2016 16:19 Son Deprem
16. BAYRAKTAR-(BAYBURT) 2.9 Şiddetinde Deprem Yaşandı
BAYRAKTAR 1 Şubat 2017 04:00 Son Deprem
17. KAVAKYANI-(BAYBURT) 2.2 Şiddetinde Deprem Yaşandı
KAVAKYANI 30 Ocak 2017 00:15 Son Deprem
18. AKSAR-(BAYBURT) 2.2 Şiddetinde Deprem Yaşandı
AKSAR 29 Kasım 2016 13:42 Son Deprem
19. ALICLIK-(BAYBURT) 2.6 Şiddetinde Deprem Yaşandı
ALICLIK 9 Kasım 2016 14:48 Son Deprem
20. ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT) 1.8 Şiddetinde Deprem Yaşandı
ELMALI 1 Kasım 2016 02:37 Son Deprem
21. ADABASI-(BAYBURT) 2.3 Şiddetinde Deprem Yaşandı
ADABASI 18 Ekim 2016 15:30 Son Deprem
22. SIRATASLAR-AYDINTEPE (BAYBURT) 3 Şiddetinde Deprem Yaşandı
SIRATASLAR 15 Ekim 2016 15:15 Son Deprem
23.SARIMESE-(BAYBURT) 2.4 Şiddetinde Deprem Yaşandı
SARIMESE 7 Ekim 2016 15:25 Son Deprem