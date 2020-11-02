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Yakın dönemde Bayburt’ta yaşanan Depremler…

Bayburt İlinde Yakın dönemde yaşanan Depremler.

Yakın dönemde Bayburt’ta yaşanan Depremler…
02 Kasım 2020 Pazartesi 16:44

Bayburt Vilayeti 3.Derece deprem bölgesi olması dolayısıyla ,Depremden fazla etkilenmesi düşünülmüyor.Kargir binaların çok olması, 5 büyüklüğünde depremler için soru işareti.

1900 yılından bugüne kadar belli başlı 180 büyük deprem yaşanmıştır.

--21 Ekim 2014 Salı Saat: 15:32’de   Bayburt'un Demirözü ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem Gümüşhane merkezinde de hissedildi. (Yerin 5,2 kilometre altında.)

--13 Ağustos 2015 Perşembe 00:38 Elmalı Köyü'nde 3,4 büyüklüğünde deprem.

1.GOLDERE-(BAYBURT) 2.4 Şiddetinde Deprem Yaşandı

GOLDERE 2 Eylül 2019 04:53 Son Deprem

2.ERENLI-(BAYBURT) 2.2 Şiddetinde Deprem Yaşandı

ERENLI 25 Nisan 2019 14:02 Son Deprem

3. ASAGICIMAGIL-(BAYBURT) 2.2 Şiddetinde Deprem Yaşandı

ASAGICIMAGIL 9 Ağustos 2018 23:42 Son Deprem

4. DIKMETAS-DEMIROZU (BAYBURT) 2.5 Şiddetinde Deprem Yaşandı

DIKMETAS 1 Haziran 2018 18:02 Son Deprem

5. OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT) 1.8 Şiddetinde Deprem Yaşandı

OTLUKBELI 12 Mayıs 2018 03:38 Son Deprem

6. KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT) 2.5 Şiddetinde Deprem Yaşandı

KALECIK 17 Şubat 2018 10:30 Son Deprem

7. SERENLI-DEMIROZU (BAYBURT) 3.1 Şiddetinde Deprem Yaşandı

SERENLI 7 Kasım 2017 11:22 Son Deprem

8. BASCIMAGIL-(BAYBURT) 1.7 Şiddetinde Deprem Yaşandı

BASCIMAGIL 4 Eylül 2017 04:24 Son Deprem

9. TEPETARLA-(BAYBURT) 1.9 Şiddetinde Deprem Yaşandı

TEPETARLA 8 Haziran 2017 14:52 Son Deprem

10. BALKAYNAK-(BAYBURT) 2.1 Şiddetinde Deprem Yaşandı

BALKAYNAK 26 Mayıs 2017 15:12 Son Deprem

11. AKDURAN-(BAYBURT) 1.8 Şiddetinde Deprem Yaşandı

AKDURAN 12 Mayıs 2017 04:11 Son Deprem

12. CALIDERE-(BAYBURT) 1.7 Şiddetinde Deprem Yaşandı

CALIDERE 12 Mayıs 2017 03:24 Son Deprem

13. DAGCATI-(BAYBURT) 2.0 Şiddetinde Deprem Yaşandı

DAGCATI 31 Mart 2017 12:38 Son Deprem

14. KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT) 1.9 Şiddetinde Deprem Yaşandı

Kalecik Köyü 23 Mart 2017 23:42 Son Deprem

15. ARPALI-(BAYBURT) 2 Şiddetinde Deprem Yaşandı

ARPALI 3 Şubat 2017 18:47 Son Deprem

24.KARLICA-(BAYBURT) 2.3 Şiddetinde Deprem Yaşandı

KARLICA  31 Ağustos 2016 16:19 Son Deprem

16. BAYRAKTAR-(BAYBURT) 2.9 Şiddetinde Deprem Yaşandı

BAYRAKTAR 1 Şubat 2017 04:00 Son Deprem

17. KAVAKYANI-(BAYBURT) 2.2 Şiddetinde Deprem Yaşandı

KAVAKYANI 30 Ocak 2017 00:15 Son Deprem

18. AKSAR-(BAYBURT) 2.2 Şiddetinde Deprem Yaşandı

AKSAR 29 Kasım 2016 13:42 Son Deprem

19. ALICLIK-(BAYBURT) 2.6 Şiddetinde Deprem Yaşandı

ALICLIK 9 Kasım 2016 14:48 Son Deprem

20. ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT) 1.8 Şiddetinde Deprem Yaşandı

ELMALI 1 Kasım 2016 02:37 Son Deprem

21. ADABASI-(BAYBURT) 2.3 Şiddetinde Deprem Yaşandı

ADABASI 18 Ekim 2016 15:30 Son Deprem

22. SIRATASLAR-AYDINTEPE (BAYBURT) 3 Şiddetinde Deprem Yaşandı

SIRATASLAR 15 Ekim 2016 15:15 Son Deprem

23.SARIMESE-(BAYBURT) 2.4 Şiddetinde Deprem Yaşandı

SARIMESE 7 Ekim 2016 15:25 Son Deprem

Etiketler; #bayburt deprem
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