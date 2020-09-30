Veli Şaban Mahallesi Otoparkı’nın Yapımına Başlandı

Bayburt’un en büyük sorunlarından biri olan otopark sorununa çare olmak adına çalışmalarını sürdüren Bayburt Belediyesi Veli Şaban Mahallesi Otoparkı’nın yapımına başladı.

İhalesi gerçekleştirilerek yapımına başlanan otopark 118 araç kapasiteli olacak ve 4 kattan oluşacak. Toplamda 4500 metrekare alana sahip otopark hakkında açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “Bayburt Belediyesi olarak şehrimizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerden birini daha hayata geçiriyoruz. Daha önce dediğimiz gibi Bayburt’un elzem sorunlarına bir bir el atacağız. Veli Şaban Mahallemizde yapacağımız otoparkımızın ihalesini gerçekleştirerek yer teslimini yaptık ve yapımına başladık. İnşallah mümkün olan en kısa sürede bitireceğiz.” Dedi.

Otopark hakkında sayısal bilgilerde veren Başkan Pekmezci, “ Otoparkımız toplamda 4.500 metrekare kapalı alana sahip ve 4 katlı olacak. 118 araç kapasiteli olup mimari açıdan da oldukça estetik bir yapıda. İnşallah tamamlanınca Veli Şaban Mahallesi’ndeki park sorunu ve araç yığılmasına çare olacak. Biz Bayburt Belediyesi olarak tarih ve kültür şehrimizin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri yerine getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun.” İfadelerini kullandı.