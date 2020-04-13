“Vefalı Din Gönüllüleri” 10 Bin Yaşlıya Manevi Destek Sağlayacak

Bayburt İl Müftülüğü’nce başlatılan “Vefalı Din Gönüllüleri” projesi ile Bayburt’ta 10 bin 64 yaşlıya manevi destek sağlanacak.

Bayburt’ta Kovid-19’la mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle sokağı çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü yaşlılara din görevlileri tarafından manevi destek sağlanacak. Proje ile yaşlıların yoksunluk duygusu ile endişeye kapılmalarının engellenmesi ve sosyal izolasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bayburt Valiliği koordinasyonunda başlatılan proje ile iki günde altı yüz yaşlıya manevi destek sağlandı. Çalışmalar kapsamında ayrıca tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bayburt Şubesi ile hayır sahipleri aracılığıyla yardımda bulunuldu.

Proje hakkında açıklamada bulunan Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu Kovid-19’la mücadele kapsamında ülke çapında olduğu gibi Bayburt’ta da bir dizi tedbir alındığını söyledi. İl Müftüsü Başoğlu, süreç nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalara Bayburt İl Müftülüğü’nce ellerinden gelen desteği sunduklarını bildirdi.

Bu kapsamda 65 yaş ve üstü yaşlıların sosyal yoksunluk yaşamalarını önlemek, endişeye kapılmalarının önüne geçmek üzere “Vefalı Din Gönüllüleri” projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Başoğlu, “Müftülüğümüzde bir vefa bürosu oluşturduk. Dönüşümlü olarak iki personelimiz, şehir merkezi ve köylerde din görevlilerimizden aldığı talepleri bize bildiriyorlar. Bu talepleri ya biz karşılıyoruz ya da ilgili kurumlara yönlendiriyoruz. Şu ana kadar din görevlilerimiz aracılığıyla bin 124 vatandaşımıza ulaşmışız. Yaklaşık 600 vatandaşımıza da manevi destek sağlamışız.” dedi.

Çalışmalar doğrultusunda Bayburt’ta ikamet eden 65 yaş ve üstü 10 bin 64 kişi tespit edildiğini ifade eden Başoğlu , “Mahalle mahalle, köy köy tüm arkadaşlarımıza bu bilgileri dağıttık. Din görevlilerimizin her biri mahallelerindeki bu vatandaşlarımızı arıyorlar. Vatandaşlarımıza Sayın Valimizin selamını iletiyorlar. İhtiyaçlarını soruyorlar, taleplerini karşılıyorlar. Manevi destek sağlıyorlar. Temel hedefimiz Bayburt’ta 65 yaş ve üstü ne kadar vatandaşımız varsa Vefalı Din Gönüllülerimiz ile bunlara ulaşmak ve her birinin ihtiyacını gidermek.” şeklinde konuştu.

Ziyaretler esnasında sosyal mesafe kuralının da gözetildiğini aktaran Başoğlu şu ifadeleri kullandı: “65 yaş üstü vatandaşımıza ya telefonla ya da ihtiyacı varsa sosyal mesafe kurallarını gözeterek yanlarına gidiyor ve ona moral, motivasyon sağlıyoruz. Rahatlatmaya çalışıyoruz. Kendilerine manevi açıdan bu sürecin geçeceğini ve en kısa zamanda ibadetlerimize aynı şekilde devam edeceğimizi belirterek evlerinde kalmalarını istiyoruz. Tabi bu çalışmalar çok önemli fakat önemli olan yapılan çağrılara kulak vermek ve kurallara uymak.”

İbadethanelerden uzak kalan vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)’nin radyo ve tv programlarını öneren Başoğlu, “Vatandaşlarımıza camilerden uzak kaldıkları bu dönemde Diyanet TV’deki programları izleyerek kendilerini yenileyebilirler.” dedi.