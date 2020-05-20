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Vefa Sosyal Destek Grubu Ege’nin Doğum Günü Sevincine Ortak Oldu

Bayburt Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 13 yaşına giren fiziksel engelli Ege Tütüneken’in doğum gününü unutmadı.

Vefa Sosyal Destek Grubu Ege’nin Doğum Günü Sevincine Ortak Oldu
20 Mayıs 2020 Çarşamba 00:30

İstanbul’da ikamet eden Emine Tütüneken, kendisinden binlerce kilometre uzaktaki kardeşi Ege’nin 17 Mayıs’ta yeni yaşına gireceğini belirterek Bayburt Valiliği ile iletişime geçti. Kendisi gelemediği için kardeşinin doğum gününün kutlanmasını isteyen abla Tütüneken, yetkililerden yardım istedi. Gelen talebini değerlendiren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de durumu Vali Cüneyt Epcim’e aktardı.

Vali Epcim’in talimatıyla hazırlıklarını tamamlayan ekipler Gençosman Mahallesi’nde ikamet eden Ege’ye sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Ellerinde hediyelerle eve gelen Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ege’ye doğum günü pastası kesti.

Sürpriz kutlama karşısında mutluluğu gözlemlenen Ege; Vali Epcim ve ilgililere teşekkür etti.

Ege’nin babası Sacettin Tütüneken ise kutlamadan İstanbul’daki kızlarının bilgilendirmesiyle haberdar olduklarını söyledi. Baba Tütüneken, “Açıkçası beklemiyorduk. Ablası yetkililerle iletişime geçmiş. Bize de söylememişti. Cuma günü haberimiz oldu. Çok teşekkür ederim. Çok memnun olduk.” diye konuştu.

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