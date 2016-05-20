Van'dan acı haber: Bayburtlu Fırat Astsubay şehit oldu

Van’da bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda çıkan çatışmada Bayburtlu Astsubay Fırat Kılıç şehit düştü.

Aslen Demirözü’nün Çiftetaş Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Fırat Kılıç’ın babası Özal Kılıç'ın kışları Erzincan’da, yazları ise Bayburt’un Demirözü ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi. Şehit Kılıç'ın yarın öğlen namazına müteakip Erzincan'da son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.

