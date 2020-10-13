VALİ VE MİLLETVEKİLİ AYDINTEPE’DE YATIRIMLARI İNCELEDİLER

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Milletvekili Fetani Battal, Aydıntepe ilçesinde devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Aydıntepe Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu’ndan ilçenin genel durumu hakkında brifing alan Vali Epcim, ilk olarak Gümüşdamla göleti’nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Daha sonra Köydes projesi kapsamında Aydıntepe Yaylası Gölet çıkışında yapımı devam eden Hidroelektrik Santrali (HES) inşaatını gezen Epcim yetkililerden bilgi aldı.

Kuşmer Yaylasına geçen Vali Epcim, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Daha sonra Aydıntepe Meslek Yüksek Okulu ve “Aydıntepe Yeşil Yol ile Şenleniyor” projesi kapsamında yapımı tamamlanan doğa ile uyumlu evlerde incelemelerde bulundu.

İlçe ziyaretleri esnasında Vali Epcim’e Bayburt Milletvekili Fetani Battal, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İlçe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İlçe Jandarma Komutanı Rıfat Eryiğit ve İlçe Emniyet Amiri Mehmet Ali Şahin eşlik ettiler.