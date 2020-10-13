 ﻿
banner520

VALİ VE MİLLETVEKİLİ AYDINTEPE’DE YATIRIMLARI İNCELEDİLER

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Milletvekili Fetani Battal, Aydıntepe ilçesinde devam eden yatırımları yerinde inceledi.

VALİ VE MİLLETVEKİLİ AYDINTEPE’DE YATIRIMLARI İNCELEDİLER
13 Ekim 2020 Salı 14:04

Aydıntepe Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu’ndan ilçenin genel durumu hakkında brifing alan Vali Epcim, ilk olarak Gümüşdamla göleti’nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Daha sonra Köydes projesi kapsamında Aydıntepe Yaylası Gölet çıkışında yapımı devam eden Hidroelektrik Santrali (HES) inşaatını gezen Epcim yetkililerden bilgi aldı.

Kuşmer Yaylasına geçen Vali Epcim, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Daha sonra Aydıntepe Meslek Yüksek Okulu ve “Aydıntepe Yeşil Yol ile Şenleniyor” projesi kapsamında yapımı tamamlanan doğa ile uyumlu evlerde incelemelerde bulundu.

İlçe ziyaretleri esnasında Vali Epcim’e Bayburt Milletvekili Fetani Battal, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İlçe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İlçe Jandarma Komutanı Rıfat Eryiğit ve İlçe Emniyet Amiri Mehmet Ali Şahin eşlik ettiler.

Önceki Haber
BAYBURT VALİSİ EPCİM, DEMİRÖZÜNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Sonraki Haber
VALİ VE MİLLETVEKİLİ AYDINTEPE’DE YATIRIMLARI İNCELEDİLER
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.