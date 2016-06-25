Vali Ustaoğlu’ndan Başkan Memiş'e Ziyaret

Son yayınlanan Valiler Kararnamesiyle birlikte Bayburt'ta göreve başlayan Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu, kendisine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Memiş'e teşekkür ederek Türkiye’nin en güvenli ve en huzurlu şehri Bayburt’ta göreve başlamaktan dolayı memnun olduğunu ifade etti.



Belediye Başkanı Memiş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Ustaoğlu’nun Bayburt’ta başarılı çalışmalara imza atacağını kaydetti ve Ustaoğlu’na yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

