Vali Salih Ayhan'ın yeni görev yeri Şanlıurfa

Bayburtlu Hemşerimiz ,Vali Salih Ayhan'ın yeni görev yeri belli oldu.

BAYBURTGÜNDEM- 2008 yılında Sivas Valisi olarak atanan Salih Ayhan, dün yayınlanan kararname ile Şanlıurfa Valiliğine atandı. Resmi Gazetede yayımlanan atama kararlarına göre Şanlıurfa Valiliğine Sivas Valisi Salih Ayhan atandı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı valilerin görev yerleri değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 10 ilin valisi yer değiştirdi. 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı.

Kararnameye göre Ankara ve İstanbul Valileri görevlerine devam ederken; Şanlıurfa, Bolu, Van, Diyarbakır, Bartın, Kayseri, Uşak, Karaman ve Isparta Valileri görevden alınarak merkeze çekildi. Alınan karara göre 9 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti.

SALİH AYHAN KİMDİR?

1976 Bayburt doğumlu olan Salih Ayhan Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nde mezun oldu. Yüksek lisansını ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü´nde tamamlamıştır. 2004 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak göreve başladı. Londra'da dokuz ay dil eğitimi almıştır. Çatalpınar, Yakakent, Azdavay, Altınyayla, Şarkışla Kaymakam vekillikleri, Divriği ilçesinde Kaymakamlık yaptı. 19 Ekim 2016 tarihinde atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürütürken, 2018/202 sayılı Valiler Kararnamesi ile Sivas Valiliğine atandı. Yayımlanan yeni kararname ile birlikte Şanlıurfa Valiliğine atanan Salih Ayhan evli ve iki çocuk babasıdır.